Je tuingereedschap goed onderhouden? Zo pak je het aan

Vind jij het belangrijk dat je tuin er altijd mooi bij ligt? Dan is goed onderhoud essentieel. En om dit onderhoud uit te voeren, is tuingereedschap onmisbaar. Maar niet alleen je tuin zelf is belangrijk om te onderhouden, dit geldt ook voor je tuingereedschap.

Ga je binnenkort nieuw tuingereedschap kopen? Dan is het goed om te weten hoe je dit kunt onderhouden, zodat je het zo lang mogelijk mee kan laten gaan. Wij vertellen je hieronder hoe je dit kunt aanpakken!

Maak je gereedschap schoon

Een eerste goede tip om je tuingereedschap goed te onderhouden, is om het altijd schoon te maken nadat je het hebt gebruikt. Ben je klaar met tuinieren? Zorg er dan voor dat je het gereedschap niet vies weer in de schuur zet, maar maak het direct schoon. Het kost maar een kleine moeite, maar kan er daarentegen wel voor zorgen dat het langer mee kan gaan. Je kunt het schoonmaken door de tuinslang of een vochtig doekje te gebruiken. Een doekje gebruiken is hoe dan ook een aanrader als je gereedschap met scherpe randen hebt gebruikt, zoals bijvoorbeeld een snoeischaar. Zo voorkom je dat dit soort tuingereedschap snel bot wordt. Als je gebruik maakt van water om het schoon te maken, zorg er dan ook voor dat je het weer afdroogt. Wanneer je dit niet doet, is de kans groter dat er roest ontstaat.

Insmeren met olie

Je tuingereedschap goed onderhouden kun je ook doen door je gereedschap zo nu en dan in te smeren met een laagje olie. Waarom dit handig is om te doen? Omdat olie een waterafstotende werking heeft, waardoor het de ideale bescherming is tegen roest. De olie vormt in dit geval dus de beschermende laag. Omdat je met tuinieren vaak te maken hebt met water en vocht, kan het geen kwaad om olie te gebruiken voor je tuingereedschap. Zo kan roest sneller worden voorkomen en gaat jouw tuingereedschap dus ook langer mee.

Ruim het netjes op

Ook belangrijk om je gereedschap goed te kunnen onderhouden, is opruimen. Laat het niet zomaar slingeren, want dan is de kans weer groter dat het te maken krijgt met water en vocht. Het is verstandiger om je gereedschap na het schoonmaken netjes op te bergen. Doe dit het liefst op een droge plek, zoals bijvoorbeeld in de schuur. Een aanrader bij het opbergen van je gereedschap is om het op te hangen. Zo verklein je de kans dat het bot of vochtig wordt. Zet het dus liever niet op de grond neer, maar probeer het op te hangen.

Houd je gereedschap goed scherp

Maak je voor het onderhouden van de tuin veel gebruik van gereedschap met scherpe randen, zoals bijvoorbeeld voor het snoeien? Dan is het van belang om dit ook scherp te houden en het niet bot te laten worden. Dit kun je realiseren door het regelmatig te slijpen. Hiervoor zou je te werk kunnen gaan met een slijpsteen of bijlvijl. Het wordt aangeraden om het slijpen of te doen aan het begin van het seizoen, of aan het einde.

Om je tuingereedschap zo lang mogelijk mee te laten gaan, is goed onderhoud dus essentieel. Denk hier dus niet te makkelijk over en ga hiermee aan de slag!