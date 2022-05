De waarde van Bitcoin daalt en toch kan investeren interessant zijn

De afgelopen tijd is de waarde van Bitcoin afgenomen. Vooral het verschil met de absolute top in november 2021 is opmerkelijk. Toen was een Bitcoin ruim 56.000 euro waard. Halverwege mei zakte de koerswaarde onder de grens van 30.000 euro. Volgens experts is de bodem nog niet bereikt, hoewel het altijd moeilijk is om de koerswaarde van cryptomunten te voorspellen.

Deze experts baseren zich voor dergelijke voorspellingen op de zogeheten moving averages en de individuele candlesticks. Ze concluderen dat de koers van Bitcoin in een neerwaartse trend zit en dat deze trend nog niet meteen zal worden doorbroken. Toch kan investeren nog steeds interessant zijn.

Beleid van de Federal Reserve beïnvloedt de Bitcoinkoers

Het is niet moeilijk om een verklaring te vinden voor de dalende koerswaarde. Glassnode heeft het eerder onderzocht en legt de “schuld” bij de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Deze bank verhoogt zijn rentes, wat resulteert in stijgende dollars en in aandelenmarkten die het minder goed doen. Het beleid van de Amerikaanse centrale bank zorgt ervoor dat de inflatie afneemt. Hierdoor wordt de spaarrekening opnieuw interessanter. Ook andere investeringen, bijvoorbeeld in aandelen, opslagruimtes of cryptomunten, worden iets minder interessant.

Het beleid van de Amerikaanse centrale bank beïnvloedt rechtstreeks de prijs van een Bitcoin. Ook op andere manieren laat het Amerikaanse beleid zich voelen. Op de blockchain zelf is niet alleen zichtbaar dat er meer tokens worden verkocht, maar ook dat ze worden verplaatst. Wellicht vindt er een verplaatsing plaats van wallets naar de handelsplatformen. Opmerkelijk is dat de investeerders die meer dan 10.000 BTC bezitten, de zogeheten whales, de grootste verkopers zijn. Het zijn dan weer de kleine investeerders die minder dan 1 BTC bezitten die vooral kopen. Er vindt dus een verschuiving plaats van de grote holdings naar de kleine belegger. Dat alles zorgt er bovendien voor dat de transactiekosten oplopen. Ten opzichte van enkele weken terug zijn de transactiekosten bijna verdriedubbeld.

Verder verlies is mogelijk, maar toch kan investeren interessant zijn

In de praktijk kan er dus nog wel wat verlies worden geleden, zeker als ook de kleine investeerder het inkoopbeleid stopzet en begint te verkopen. Of dat een slechte zaak is, is afhankelijk van de investeringsstrategie. Het kan namelijk een interessant moment zijn om de populaire cryptomunt extra goedkoop aan te schaffen, in de veronderstelling dat de koers later opnieuw zal stijgen. Zoals eerder gesteld, is het heel moeilijk om te voorspellen of dat al dan niet zal gebeuren. Investeren in cryptomunten blijft heel risicovol.

Een andere manier om op dit moment geld te verdienen, is door te beleggen in CFD’s (contract for difference). Dat is onder meer mogelijk bij bitcoin pro, een handelssysteem dat het mogelijk maakt om in diverse crypto-CFD’s te beleggen. Niet alleen kan men er in Bitcoin investeren, maar bijvoorbeeld ook in Ripple of Ethereum. Via Bitcoin-CFD’s is het zelfs mogelijk om geld te verdienen als de koerswaarden dalen. Als het omgekeerde gebeurt, riskeer je dan dat je je inleg kwijt bent. Zoals altijd geldt dat je maar beter alleen kunt beleggen met geld dat je kan missen.