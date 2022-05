Hoe kan ik mijn tuin het beste onderhouden?

Tuinieren is veel meer dan alleen bloemen planten. Als tuinier moet je je planten verzorgen nadat ze zijn geplant, ervoor zorgen dat ze voldoende vocht en voeding krijgen, voldoende ondersteuning krijgen en niet concurreren met andere planten of onkruid.

Tuinieren in zijn geheel houdt de zorg voor individuele planten in; wat voor de één werkt, hoeft niet noodzakelijk voor de ander te werken.

Watergeven

Uw planten water geven is een van de meest cruciale aspecten van tuinonderhoud. Door transpiratie verliezen planten vocht uit hun bladeren, dus is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat er genoeg vocht in de grond zit om door de wortels te worden opgenomen. Bij warm weer verdampt er echter ook vocht uit de grond. Op warme zomerdagen moet u de grond vaker water geven dan op kille lente- of herfstdagen, en in zonnige gebieden meer dan in de schaduw.

Omdat zaailingen en jonge planten kleinere wortelsystemen hebben en minder vocht opnemen, moeten ze vaker worden bewaterd dan oudere, gevestigde planten. Het planten en overzetten van planten vernietigt de microscopische haartjes op hun wortels die water opnemen, zodat u ze de eerste paar dagen na het planten meer water moet geven. In containers gekweekte planten hebben een kleiner wortelstelsel en minder grond om vocht uit op te nemen. Daarom moeten ze meer water krijgen dan vaste planten in uw border. U zult ook merken dat planten in een zonnige border meer water nodig hebben dan planten in de schaduw.

Voeding van planten

Planten krijgen naast water ook voedingsstoffen en mineralen binnen via hun wortels. Stikstof, dat de bladgroei bevordert, fosfor, dat de wortelontwikkeling stimuleert, en kalium, dat de bloem- en vruchtontwikkeling stimuleert, zijn daar enkele van. Dit zijn de belangrijkste voedingsstoffen voor planten om gezond te zijn. Bladafval en ander rottend plantenafval geven in de natuur weer voedingsstoffen af aan de bodem, maar in onze tuinen worden ze verzameld op de composthoop of in de groenbak, of ze worden verbrand. Omdat dit proces de voedingsstoffen van de bodem na verloop van tijd uitput, is het van cruciaal belang ze aan te vullen door de bodem of planten te voeden, zodat onze planten kunnen gedijen.

U kunt uw planten voeden met organische of niet-biologische meststoffen. Organische meststoffen bestaan uit plantaardige of dierlijke ingrediënten, en hebben als bijkomend voordeel dat ze de activiteit van regenwormen en bodembacteriën bevorderen, waardoor de bodem en de planten gezond blijven. Voeders op basis van brandnetel of smeerwortel en op de juiste wijze gerote mest zijn hiervan een voorbeeld. Synthetische chemicaliën worden gebruikt om anorganische meststoffen te maken.

Uw planten gesnoeid houden

Hoewel sommige struiken en bomen zich gelukkig prijzen met ongebreidelde groei, zal de meerderheid op een bepaald moment moeten worden gesnoeid of teruggesnoeid. Snoeien is het wegsnoeien van delen van een plant om de groei te controleren, de plant te stimuleren om in een bepaalde vorm te groeien of meer vruchten, bloemen of stengels te produceren, of om dood of ziek materiaal te verwijderen. Het idee van het snoeien van hun planten intimideert veel nieuwe tuiniers. Aan de andere kant is snoeien niet moeilijk of tijdrovend. Voor veel planten is het voldoende om dode, zieke, gebroken, kruisende en overvolle takken te verwijderen.

Verwijderen van uitgebloeide bloemen

Het verwijderen van uitgebloeide bloemen stimuleert planten om meer bloemen te laten bloeien door te voorkomen dat ze zaad zetten. U kunt perkplanten, vaste planten en rozen de hele zomer en tot in de herfst in bloei houden door ze regelmatig te bedekken met uitgebloeide bloemen. Door bloembollen te verwijderen richt u de energie van de plant op de bloei in plaats van op de zaadproductie van het volgende jaar.

Trimmen en knippen

In de eerste paar jaar na het planten moeten nieuwe heggen regelmatig worden gesnoeid. Dit staat bekend als ‘vorm snoei’ en wordt meestal in de winter of het vroege voorjaar gedaan. De vorm snoei bestaat meestal uit het afknippen van zijtakken totdat de haag de gewenste hoogte heeft bereikt. Snoei nieuwe bladverliezende hagen in de winter en nieuwe groenblijvende hagen in het voorjaar.

Het is een goed idee om uw haag na de vorm snoei één keer per jaar te snoeien, terwijl formele hagen misschien twee keer per jaar gesnoeid moeten worden om hun uiterlijk te behouden. Omdat sommige vlindereitjes tijdens het snoeien van plantenstengels kunnen worden verwijderd, moeten wildgroeihagen om het andere jaar worden gesnoeid. Voer deze snoeibeurt uit in de zomer, maar zorg ervoor dat u de heggen grondig inspecteert op broedende vogels tijdens het broedseizoen (indien mogelijk, wacht tot september). Als u zelf niet in staat bent om dit trimmen onder handen te nemen, zijn er altijd bedrijven die dit werk uit handen kunnen nemen, zoals hovenier Waddinxveen.