Ga jij op korte termijn verhuizen? Zo verkoop je snel jouw oude kantoorpand

Als het op de verkoop van uw woning aankomt, zijn er een aantal zaken die u eenvoudigweg niet kunt veranderen. Verschillende factoren beïnvloeden het tempo van de verkoop. Het zijn dingen zoals de locatie. Het is iets wat je de hele tijd hoort. Het gaat allemaal om de omgeving. Je hebt waarschijnlijk geluk als je huis in een populaire buurt staat of direct aan het water. Het zal waarschijnlijk ervoor zorgen dat u uw huis direct kan verkopen.

Dus, hoe lang duurt het gemiddeld om een huis te verkopen? Het landelijk gemiddelde aantal dagen dat een huis op de markt doorbrengt is 68 dagen. Natuurlijk is dit afhankelijk van waar je woont en of je in een verkopers- of kopersmarkt zit. Maar, de prijs is ook een factor.

1. Een groothandelaar zal uw huis kopen.

De meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat ongeveer 40% van alle vastgoedtransacties volledig contant wordt afgehandeld. Dit betekent dat er geen banken bij betrokken zijn. Dat betekent ook dat de meeste van de oude hinderpalen voor acceptatie zijn verdwenen. Groothandelaren daarentegen doen iets anders. Zij helpen bij de bemiddeling van uw huis.

2. Zoek de beste makelaar in uw buurt.

Er is een groot belangrijk onderscheid tussen makelaars. De meerderheid van de agenten bedoelen het goed, zoals Mercari Vastgoed. Ze zijn absoluut toegewijd aan de verkoop van uw huis voor top geld. Ze willen ook om het te verkopen snel. Is dit, echter, de norm? Niet al te vaak. De meeste mensen klagen dat makelaars hun werk niet goed doen. Het hele “schrijf het op en vergeet het” probleem lijkt de boventoon te voeren. En met goede reden. Aan het eind van de dag, geeft u 6% van de waarde van uw huis op.

3. Verlaag je prijs drastisch.

Je kunt niet veranderen waar je huis staat. U kunt echter wel de prijs veranderen. Bovendien, afhankelijk van de marktomstandigheden, kan het drastisch veranderen van uw prijs het proces aanzienlijk versnellen. Ik heb het niet over een kleine prijswijziging. Ik heb het over een significante verandering in de vraagprijs. Uw prijs verlagen van €400.000 naar €350.000 is een significant verschil. Het verlagen met 5.000 euro gaat je niet veel helpen.

4. Overweeg uw huis snel te verkopen.

Wanneer mensen snel willen verkopen, is dat meestal omdat ze onder water staan. Dit worden noodlijdende eigendommen genoemd. Waarom? Omdat het schuldbedrag vaak hoger is dan de waarde van de woning. Dit betekent dat er geen eigen vermogen bestaat. Plus, of je nu door een echtscheiding, het overlijden van een echtgenoot, of een faillissement en andere financiële problemen, het maakt dingen nog erger. Wanneer u niet genoeg geld heeft om uw hypotheek te betalen, loopt u het risico uw eigendom volledig te verliezen.

Dit is een slechte situatie. Er zijn ook opties als de bank u heeft bedreigd met inbeslagname. De meest zichtbare? Een korte verkoop aanvragen bij de bank. Wat is precies een korte verkoop? Om te beginnen wordt ervan uitgegaan dat de schuld hoger is dan de waarde van de woning. De verkoop is echter afhankelijk van de instemming van alle hypotheekhouders met de verkoop. Als u drie hypotheken hebt, moeten ze allemaal instemmen met een korte verkoop. Als u er één heeft, zijn uw vooruitzichten voor een korte verkoop van uw huis duidelijk verbeterd.

5. Zoek iemand om je hypotheek over te nemen.

De laatste optie om snel uw huis te verkopen is om uw hypotheek over te dragen aan iemand anders. Maar, het betekent ook dat uw hypotheek overdraagbaar moet zijn. Om dit uit te zoeken, zult u uw hypotheekdocumenten moeten bestuderen. Als het echter verondersteld wordt, heb je geluk. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat u uw huis kunt verhuren in plaats van het te verkopen.

Vergeet niet dat wie de nieuwe “lener” wordt, zich eerst moet kwalificeren voor de lening. En dat kan betekenen dat je door een aantal hoepels moet springen. Maar als je echt schulden hebt en je betalingen niet kunt doen, is het misschien niet de snelste manier om uit je huis te komen. Toch is het een mogelijkheid.