Graafstrooms Fanfare: Opvolger Anjercollecte via Facebook

MOLENLANDEN • Van 23 mei tot 6 juni houdt het Prins Bernhard Cultuurfonds de actie ‘Cultuur in de Buurt’. Deze actie komt ter vervanging van de Anjercollecte, die niet meer gehouden zal worden door het Fonds.

Om toch lokale verenigingen te kunnen steunen is de actie Cultuur in de Buurt in het leven geroepen. Deze actie bevordert het lokale verenigingsleven via donaties aan het fonds. Ook kan rechtstreeks naar de vereniging gedoneerd worden. Graafstrooms Fanfare doet mee met deze actie door posters met daarop betaalgegevens te delen via Facebook. Voor meer informatie: Facebook of secretariaat@graafstroomsfanfare.nl.