REGIO • Op zaterdag 25 juni wordt de eerste belevingswandeling van Vrouwen van Hoop gehouden. Tijdens deze wandeling deelt een cliënte van De Hoop ggz. haar verhaal.

De deelnemers wandelen door de mooie natuur en beleven tegelijkertijd een verhaal vol pijn, maar ook van Hoop.

De belevingswandeling van Vrouwen van Hoop is een unieke combinatie tussen genieten, bemoediging en verdieping. Vrouwen van Hoop is de nieuwe community en vervangt Vrouwen lopen voor Vrouwen. Elkaar inspireren, bemoedigen, hoop geven aan mensen die dat nodig hebben én gezellige activiteiten ondernemen: dit is Vrouwen van Hoop.

Na de wandeling en lunch is er gelegenheid om meer van De Hoop te proeven tijdens de Proeverij van De Hoop. Een middag van workshops, lofprijsevent en mensen ontmoeten.

Inschrijven om mee te doen kan via www.vrouwenvanhoop.nl.