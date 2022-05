Ralph Delpeut maakt debuut met Mercedes 230 SL op Oldtimerdag Lexmond

LEXMOND • Jarenlang liep Ralph Delpeut verlekkerd over de Dorpsstraat en De Laak als er weer een Oldtimerdag werd georganiseerd in zijn woonplaats. Zaterdag 4 juni zit de Lexmonder zelf achter het stuur en toert hij door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

“Tien jaar geleden kocht ik op Marktplaats een Mercedes 230 SL Pagode uit 1966. Na acht jaar sleutelen, was ik in 2020 klaar voor mijn eerste ritje. Maar corona zette een vette streep door het evenement. Jammer, want ik had er best naar uitgekeken. Maar nu is het dan echt zover”, heeft Ralph Delpeut al voorpret.

Geen angst

“Angst om schade te rijden heb ik absoluut niet. Ik hoop het natuurlijk niet, maar met mijn vrienden Pedro Rietveld en Richard van Donselaar heb ik inmiddels voldoende ervaring opgedaan om de cabriolet ook weer te herstellen.”

Van jongs af aan is de nu 47-jarige aannemer in metsel- en voegwerken behept met het Mercedes-virus.

Op slag verliefd

“Mijn vader reed in de jaren ‘70 een okergele Mercedes D 108 en ik was op slag verliefd op ‘die ster’. Zelf kocht ik na het behalen van mijn rijbewijs een Ford Escort XR3i, een sportieve auto.”

“Maar al snel stapte ik ook over op de Duitse degelijkheid, die je nooit in de steek laat en heel belangrijk; niet rammelt.”

Moertje en boutje

Ralph lacht. “Mijn eerste Mercedes kocht ik in 2004 en een paar jaar later, na enig zoekwerk, deze oldtimer. De auto stond bij een autohandelaar en was sinds 1986 zogenaamd geschorst. De auto was nog nooit uit elkaar geweest, voor mij een must. Want dat betekent, dat alle originele onderdelen er nog steeds in- en aanzaten.”

Hij vervolgt: “Van elk moertje en boutje heb ik foto’s gemaakt en alles goed gearchiveerd. Met Pedro en Richard, beiden autoschadeherstellers in de ruimste zin des woords, ben ik heel ver gegaan. Op een gegeven moment was er weinig meer over van de auto. Zeg maar gerust niets.”

Zachte legering

Opnieuw schiet Ralph in de lach als hij terugdenkt aan waar hij in die tijd mee bezig was. “Toen vroegen we ons ook af ‘waar zijn we aan begonnen?’ Het moest, de auto was heel slecht. Maar nogmaals, volledig in originele staat. Van versnellingsbak tot de motor van de ruitenwisser.”

Chrome-werk

“Voor het herstel van het Chrome-werk hebben we de meeste moeite moeten doen. Uiteindelijk kwam ik via een in Lexmond woonachtige Hongaar in contact met een Hongaars bedrijfje, dat voor ons de speciale legering van zink, aluminium en koper op de juiste zachtheid wist te krijgen. Vakwerk, en dat rijdt zaterdag 4 juni mee in de Lexmondse Oldtimerdag. Prachtig, het wordt echt genieten.”

Volgende restauratie

En als iedereen nu denkt dat Ralph en zijn vrienden vanaf juni 2020 met de handen over elkaar zaten te wachten op zaterdag 4 juni 2022, heeft het mis. “We vielen in een gat en zijn vanaf het najaar van 2020 bezig met de volgende restauratie. Uiteraard ook een Mercedes. De 190 SL uit 1957 is zijn iets oudere broertje. We volgen hetzelfde pad, na het nodige demontage- en plaatwerk gaan we na de zomervakantie gestaag weer verder. Om over een paar jaar achter elkaar te rijden.”

Voor meer informatie, zie www.zederikdagen.nl

Theo Sprong