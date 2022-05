Serenade voor 65-jarig bruidspaar Hak uit Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Zaterdagmorgen 21 mei werd echtpaar Hak uit Groot-Ammers voor hun huis verrast met een vrolijke serenade door de plaatselijke fanfare van KNA.

Zondag 22 mei was het 65 jaar geleden dat zij in het huwelijk zijn getreden. Beide genoten van de verrassing en mochten vele felicitaties in ontvangst nemen. De buurt had de vlag uitgehangen.