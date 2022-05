Antiek aantekenboek voor Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen

GIESSENBURG • De nazaten van de heer Ot van ‘t Hof hebben een zeer interessant aantekenboek aan de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen geschonken. De aantekeningen in dit boek behelzen een periode van 1741 tot 1816.

Er worden onder meer werkzaamheden beschreven, die verricht werden aan het toenmalige kasteel Giessenburg. Voor deze tijd interessant, aangezien er vrij weinig bekend is over dit kasteel. Daarnaast zijn er ook vele aantekeningen terug te vinden die verband houden met diergeneeskunde. Deze aantekeningen zijn zeer interessant voor de faculteit diergeneeskunde. De vereniging is de nazaten dan ook zeer erkentelijk, dat zij dit boek geschonken hebben. Dit boek zal zeer zorgvuldig bewaard worden.