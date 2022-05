Van Kekem Fruit uit Ameide partner van Smikkelweken

AMEIDE • Ook dit jaar is Van Kekem Fruit uit Ameide partner van de Gezonde Smikkelweken.

In samenwerking met Spoony gaan zo’n 45.000 kinderen op verschillende BSO’s een week lang koken, bakken, proeven en spelen met groenten. Spoony heeft hier speciale doe-het-zelf pakketten voor ontwikkeld waar de kinderen mee aan de slag kunnen gaan. Op deze manier leren kinderen op een jonge leeftijd spelenderwijs verschillende soorten groenten eten. Iedere locatie ontvangt vier groente activiteiten én een kook-en speelboek.

Door het wekelijks leveren van fruit en groente aan kinderopvangorganisaties en basisscholen is Van Kekem Fruit direct betrokken bij de gezonde leefomgeving van kinderen.

Een subsidie door Jong Leren Eten maakt het mogelijk dat de kosten 25 euro per locatie zijn, ongeacht het aantal kinderen. BSO’s in de provincie Utrecht kunnen zich nog tot 31 mei inschrijven via www.gezondesmikkelweken.nl.