Wat zijn de voordelen van Pir 2-zijdig aluminium

Voor het isoleren van muren, daken en vloeren is Pir 2-zijdig aluminium iets wat zeker heel erg goed werkt.

Je bent in elk geval ook verzekerd dat het vocht- en tochtvrij is. Je kunt er hellende daken, platte daken, zolders, spouwmuren, wanden of vloeren mee isoleren.

Pir 2-zijdig aluminium, wat is dat?

Deze Pir 2-zijdige aluminium platen zijn isolatieplaten die aan beide zijden voorzien zijn van een aluminium cachering. De cachering wordt ook wel een toplaag genoemd. Deze cachering houdt in dat het bedekking is en een reflecterende, gasdichte en dampdichte toplaag heeft die opgebouwd is uit meer lagen. De Pir 2-zijdige aluminium platen brandveilig, vochtbestendig en het houdt warmte tegen. De isolatiewaarde is heel erg hoog.

Heeft Pir 2-zijdige aluminium platen voordelen?

Omdat de Pir 2-zijdige aluminium platen van belang is bij isolatie van bijvoorbeeld platte daken kan er gemakkelijk Bitumen Dakbedekking bij gebruikt worden. De aluminium laag in de Pir 2-zijdige platen zorgt ervoor als het dak gebrand wordt het beschermd tegen smelten of het branden van het isolatiemateriaal. Het geeft ook een vochtbescherming. Nu zijn pir platen toch al vochtwerend maar met de aluminium cachering houdt het vocht alleen maar nog meer buiten. Ook zorgt de aluminium laag ervoor dat het zonlicht weerkaatst zodat de warmte terug gekaatst wordt.

Daarom zijn de Pir 2-zijdige aluminium platen ook te gebruiken voor verschillende doeleinden. De Pir platen zijn niet flexibel en wanneer deze geplaatst worden ontstaan en kieren en naden. Deze kunnen eenvoudig gedicht worden met Purschuim of speciale tape.

Pir en OSB platen

Wanneer OSB platen verlijmd zijn op PIR platen dan is er het voordeel dat er geïsoleerd wordt en afgewerkt in eens. De Pir met OSB platen wordt vaak gebruikt bij voorzetwanden, plafonds, de binnenzijde van hellende daken en vloeren die van bovenaf geïsoleerd worden. Wanneer je een constructie wilt versterken zijn OSB platen daar ideaal voor. Het is een stootvast materiaal maar niet geschikt voor zichtwerk. Dat is ook de reden waarom de Pir platen met OSB voor garage isoleren gebruikt wordt. Wanneer je gipsplaten over de Pir en OSB platen maakt versterk je de achterwand en door het gips heb je een mooi en strak wanden.

Pir met OSB platen plaatsen

Wanneer je handig bent kan je deze platen eenvoudig zelf plaatsen. Voor je de Pir met OSB platen gaat plaatsen, moet er ventilatielatten geplaatst worden. Deze worden aan de binnenzijde van de buitenmuur geplaatst die ongeveer 60 centimeter van elkaar af zitten. Wanneer de ventilatie latten geplaatst zijn kunnen de Pir met OSB platen vastgemaakt worden met High Tack Lijm of met plaatschroeven. Om rondom de platen lucht en dampdicht af te sluiten gebruik je purschuim. Zo voorkom je vocht van buiten die in de constructie trekken. De Pir met OSB platen worden over het algemeen niet gebruikt voor zichtwerk. Ze worden vaak gebruikt voor garages of een berging. Gips platen over de Pir met OSB platen is zeker een mooie afwerktechniek.