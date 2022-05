Stralende gezichten bij opening ‘Beweegpark Meerkerk’

MEERKERK • Het sportcomplex aan de Burggraaf in Meerkerk is weer een voorziening rijker. Onder grote belangstelling werd Beweegpark Meerkerk geopend. Een mooie voorziening voor al een pracht complex.

Zo trots als een pauw zagen de initiatiefnemers Kees Verkerk en Peter Aanen dat de kersverse wethouder Kees Bel het lintje doorknipte. Iets verderop mocht voormalig bestuurder Tirtsa Kamstra het informatiebord onthullen.

“Met daarop de namen van de vele sponsors, instellingen en verenigingen die een bijdrage hebben geleverd”, knipoogt een tevreden Aanen. “Zo’n twee jaar geleden kwamen we samen op het idee om een jeu de boules baan aan te leggen. Daar was nog precies ruimte voor tussen de volleybalvelden en het andere sportveldje”, vult Kees zijn maat aan.

Maar omdat er al een dergelijke baan was in het dorp, werd het door de gemeente afgewezen. De fitte senioren waren niet voor één gat te vangen. “We zijn wezen kijken in Hoornaar, waar aan het Oranjepad enkele fitnesstoestellen staan. Met dat idee zijn we naar de gemeente gegaan en nu staan we hier bij de opening”, knikt Aanen.

Zes apparaten

Het heeft lang geduurd, maar het resultaat mag er zijn. “Met dank aan penvoerder Sv Meerkerk hebben we veel fondsen bereid gevonden om een financiële bijdrage te leveren. Uiteraard heeft de gemeente ook de nodige inspanningen verricht. Met z’n allen mogen we trots zijn. Zes apparaten, waaronder eentje voor mindervaliden. Zij kunnen zo in hun rolstoel ook volop bewegen.”

En daar is het om te doen. Voor iedereen, van jong tot oud, om te kunnen bewegen. “Om te moeten bewegen, want dat is ook zo belangrijk.” De krasse zeventigers kijken met een schuin oog naar de ook aanwezige kindertjes van de Buitenschoolse Opvang ‘De Burcht Kanjers’.

Tijdens de opening moesten de paraplu’s uit. “Maar wij zien gelukkig wel stralende gezichten”, besloot Aanen zijn speech.

Wensen

In de voetbalkantine was Kees Verkerk nog niet helemaal tevreden. “Buitenom de voetbalvelden zou ik graag nog een paar vissteigers aangelegd zien worden en een mountainbikebaan willen realiseren. De hekken staan er al. En natuurlijk zou de, door de jongste jeugd uit De Weide, gewenste skatebaan ook uitstekend passen in dit recreatiegebied. Misschien dat Sports2play en gemeente Vijfheerenlanden ook de skaters verder op weg kan helpen, zoals ze dat ons ook hebben gedaan.”

Theo Sprong