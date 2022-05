DIY: Isoleren van jouw woning

Isolatie ligt stilletjes verborgen tussen de muren van je woning, het zijn niet bewegende delen die je eenvoudig kunt repareren. Het is een materie waar je niet tegenaan kijkt en dus weinig tijd aan besteedt of veel over nadenkt. Totdat de winter aantreedt wat een driecijferige energierekening oplevert, tocht in huis en koude voeten. Het zet je aan het denken! Je begint je af te vragen of het de tijd, moeite en bijkomende kosten waard is om je muren, plafonds, dak of kelder te isoleren.

In de winkel of online begin je te onderzoeken welk type, dikte, breedte, dichtheid of soort je dan precies moet gaan aanschaffen wil het helpen. Zodra je het zelfstandig wilt gaan installeren, vraag je je af hoe je dit fatsoenlijk kunt gaan doen. Hieronder vindt je daarom ook tips over hoe je dit het beste aan kunt pakken voor jouw woning in bijvoorbeeld Alblasserwaard.

Isoleer waar het verschil maakt

Indien je de woning graag wilt gaan isoleren kun je die van top tot teen aanpakken, wat bij nieuwbouw vaak het geval is. Bij bestaande bouw gaat dit vaak gepaard met grotere en moeilijkere haalbare ingrepen. Je kunt jezelf afvragen welke delen van de woning de meest gemakkelijkste en meest kosteneffectieve plaatsen zijn om woningisolatie zoals Rockwool toe te voegen. Hierbij kom je al gauw uit op het dak, plafond of de zolder.

Maar wat als de effectiviteit van de isolatie weinig uithaalt omdat er lucht verloren gaat in de woning. Rond schoorstenen, leiding openingen, draden, binnenmuren en afzuigventilatoren. Het afsluiten van plaatsen waar warme of vochtige binnenlucht naar de zolder ontsnapt is hierbij een must.

Warmte heeft een natuurlijke neiging om zowel op te stijgen als te migreren naar koudere gebieden. Combineer deze twee tendensen en je begrijpt waarom warmteverlies de effectiviteit van zolderisolatie met 30 tot 70 procent kan verminderen. Je kunt deze isolatielekken opsporen door bestaande zolderisolatie op te tillen en te controleren op donkere vocht- of stof plekken. Ga op een koude dag naar de zolder en voel of er warme lucht doorheen komt of gebruik een wierookstokje om op tocht te controleren.

Voer de volgende stappen uit nog voordat je zolderisolatie installeert om zodoende de lekken te dichten

Ga aan de slag met kit en expanderend schuim en dan bij voorkeur schuim wat vuur remmend of blokkerend is. Dit middel gebruik je om luchtspleten rond pijpen, kanalen of elektrische delen zoals draden te dichten en zodoende de zolder af te sluiten van luchtwegen.

Kies de juiste isolatie om een correcte R-waarde te verkrijgen

Isoleren doe je niet voor de helft, je doet het in zijn geheel goed. Indien je bijvoorbeeld 10% van de muur niet juist isoleert, gaat dit ten koste van de R-waarde van de gehele geïsoleerde muur. Het kost daarentegen niet veel meer tijd om pir tweezijdig aluminium goed te installeren. Wanneer je de boel op maat dient te snijden omdat er hoeken in de muur zitten of andere moeilijk bereikbare plaatsen, snijd of knip het isolatiemateriaal dan iets hoger en breder dan de holte die geïsoleerd dient te worden. Splits de isolatie zodat de ene helft van de isolatie voor en de andere helft achter bijvoorbeeld de elektrische draden geplaatst wordt. Door de isolatie te comprimeren, verlaagt het de R-waarde. Leidingen die gevoelig zijn voor vorst dien je te isoleren aan de achterkant om zodoende bevroren leidingen te voorkomen.

Isolatie met aluminium

Hedendaags is isolatie sterk en drukvast. Aluminium op de isolatie werkt als een damp vertrager om de beweging van lucht en vocht die door de muurholte en isolatie probeert heen te komen te vertragen. Voor een grondige klus, zoals in de badkamer en andere vochtige ruimtes, is een dampremmende laag van deze aluminiumfolie zeer effectief. Wanneer je achteraf isolatie in de vloer van een kruipruimte aanbrengt, zorgt het installeren van de folie zijde naar boven voor een adequate damp vertrager.

Isoleren door middel van voorzetwand

Indien je een voorzetwand wilt plaatsen en isoleren wilt met pir platen met osb, begin dan met het rachelwerk. Dit zijn de ventilatielatten die op circa 60 cm hartafstand van elkaar af tegen de binnenkant van de muur geplaatst kunnen worden. Om een goede ventilatie te bewerkstelligen is het een must om een aantal stootvoegen van de buitenmuur te verwijderen. De ruimte tussen de muur en de voorzetwand kan hierdoor ademenen en ventileren. Naderhand nog wat gips-platen er tegenaan en het ziet er weer gelikt en up-to-date uit.