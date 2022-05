Honderd jaar christelijk onderwijs in Goudriaan gevierd met reünie

GOUDRIAAN • Honderd jaar christelijk onderwijs in Goudriaan werd zaterdag op cbs De Fakkel gevierd met een reünie.

Het eerste exemplaar van de jubileumglossy werd door Marja de Vries, Jan de Gier en Arie Bart de Vries uitgereikt aan Arie Damsteeg (92, oudste reünist) en burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden.

De reünie werd door ongeveer 350 mensen bezocht, bijna de helft van het aantal oud-leerlingen dat nog in leven is. Overigens werd op De Fakkel recent, voor de derde keer in de schoolhistorie, de honderdste leerling ingeschreven.