Onduidelijkheid over toegankelijkheid Slingelandse plassen

GOUDRIAAN • Het is volgens de fractie van Doe Mee Molenlanden niet duidelijk hoe het nu geregeld is met de toegankelijkheid van de Slingelandse plassen.

Toen de gemeenteraad enkele jaren geleden besloot om het gebied te kopen, op te knappen en over te dragen aan particuliere initiatieven, was er veel aandacht voor de publieke toegankelijkheid. Het gebied zou het gehele jaar toegankelijk zijn, rekening houdend met wettelijke verplichtingen zoals het broedseizoen.

Doe Mee heeft echter geconstateerd dat de toegankelijkheid van het park sterk wordt beperkt. Het gebied is afgesloten door een hek bij de ingang aan de noordzijde en een hek bij het voedselbos. Beide hekken zijn door middel van een slot gesloten. Alleen leden van de visverenigingen hebben sleutels.

Er is ook onduidelijkheid over de toegankelijkheid tijdens het broedseizoen. In die periode zijn bijvoorbeeld leerlingen van Yuverta aan de slag geweest in het gebied om te werken aan het educatiecentrum.

Ook weet de partij dat er op 30 april er op en rond het eiland van het polderbos een tiental vissers waren met uitrusting en auto’s. Echter, in de tussenliggende periode was het gehele eiland van het polderbos niet voor wandelaars toegankelijk en bleef het hek gesloten. Volgens een van de initiatiefnemers vanwege het broedseizoen.

Verder zijn niet alle verharde paden toegankelijk voor mindervaliden en zijn er incidenten geweest met wandelaars die opgeschrikt werden door schoten van jagers in hun directe nabijheid.

De fractie van Doe Mee heeft vragen gesteld over de selectieve toegankelijkheid voor alleen de leden van visverenigingen en wil weten hoe het nu precies zit met het broedseizoen. Verder vindt de partij dat er aanpassingen moeten komen aan de verharde paden, zodat mindervaliden daar ook gebruik van kunnen maken.

Ook plaatst Doe Mee vraagtekens bij de jagers die actief zijn in het gebied terwijl er wandelaars kunnen rondlopen.