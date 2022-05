Gedeputeerde Meindert Stolk opent boerderijwinkel Eben-Haëzer in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Bij zorgboerderij Eben-Haëzer in Nieuw-Lekkerland is vanaf nu ook duurzaam vlees van het eigen bedrijf te koop. Gedeputeerde Meindert Stolk opende de boerderijwinkel zaterdag 21 mei, tijdens de open dag.

Die dag trok veel bezoekers, die konden kennismaken met het veelzijdige bedrijf van eigenaar Jasper Meerkerk, met onder meer aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit, weidevogels.

Boerderij Eben-Haëzer is een zorgboerderij, waar wekelijks zo’n 45 cliënten verblijven. Ze worden daar ‘hulpboeren’ genoemd en helpen mee op het bedrijf, waar Meerkerk hard werkt aan natuurinclusieve landbouw. Hij vindt het van groot belang om respectvol met de natuur om te gaan.

“Dat kan goed samengaan met het produceren van voedsel. Niet altijd gemakkelijk, maar we zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden. Zo doen we hier aan weidevogelbeheer en we streven naar kringlooplandbouw. Nieuw is nu dat de kalfjes van onze melkkoeien op het bedrijf blijven, waar ze liefdevol worden verzocht door de hulpboeren van de zorgboerderij. Na twee jaar worden de kalfjes geslacht en verkopen we het vlees in onze eigen winkel.”

Gedeputeerde Landbouw Meindert Stolk opende de nieuwe winkel door de eerste bestelling te plaatsen in de webshop en sprak de wens uit vaker in te zoomen op bedrijven als deze. “Je hoeft de laatste tijd de krant maar open te slaan en het gaat over boeren die moeten stoppen. Ik zou het meer willen hebben over boeren die willen blijven, en samen kijken wat wel mogelijk is. Uiteraard met oog voor vragen als stikstof, natuur en waterkwaliteit. Want het moet wel anders in de landbouw. Wat Jasper Meerkerk hier doet is een inspirerend voorbeeld van hoe het kan.”