Uitgestelde Meerkerkse Kwis op 3 juni

MEERKERK • De jaarlijkse Meerkerse kwis wordt dit jaar gehouden op vrijdag 3 juni.

Nadat in januari de kwis niet door kon gaan en er vorig jaar een online versie georganiseerd werd, loopt dit jaar het dorp begin juni weer uit voor De Meerkerkse Kwis. Leuke vragen en opdrachten over allerlei onderwerpen die beantwoord en uitgevoerd moeten worden, met hier en daar een Meerkerks tintje.

Stel een team samen van 7 tot 10 man en geef je op via www.oranjeverenigingmeerkerk.nl/kwis2022. Dit kan tot en met maandag 30 mei. Kosten: 15 euro, uitslag/feestavond is op zaterdag 2 juli in Dorpshuis De Linde.