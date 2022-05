Vakantiebijbel week in augustus in Nieuwpoort-Langerak

NIEUWPOORT/LANGERAK • ‘Alles andersom’ dat is het thema van de Vakantie Bijbel Week (VBW) in Nieuwpoort en Langerak van dit jaar. Alle kinderen van groep 0 tot en met groep 8 zijn van harte welkom om samen gezellig te zingen, te knutselen, te sporten en nog veel meer. Natuurlijk zijn Bram en Britt en ook weer bij. En er zijn weer mooie verhalen over God.

De VWB vindt plaats op dinsdag 16 augustus van 18.30 tot 19.30 uur met een verhaaltje voor het slapen gaan en kennismaking in de Koningskerk. Op woensdag 17 augustus van 09.30 tot 12.00 uur in de Koningskerk en op vrijdag 19 augustus van 12.00 tot 13.00 uur is er pannenkoeken eten in Pippeloentje. Op zondag 21 augustus is van 14.00 tot 15.00 uur de afsluiting van de VBW in de Koningskerk.