Initiatief om samen elektrische auto’s te delen in Molenlanden

MOLENLANDEN • Vanaf deze zomer zou het zomaar kunnen in de gemeente Molenlanden: een elektrische auto delen met de buren.

Dit kan gedaan worden met de buurt of een kern. “Zo creëer je meer leefruimte, bespaar je geld en draag je bij aan een duurzaam Molenlanden”, redeneren de initiatiefnemers van stichting Duurzaam Molenlanden. Om te weten in welke kernen er interesse is, starten ze eerst een peiling. Bij voldoende interesse kan er deze zomer mogelijk al een eerste deelauto geplaats worden in één van de kernen van Molenlanden.

Een auto delen met anderen uit de eigen buurt is heel simpel. Met een app op de telefoon kan alles geregeld worden. Hiermee open en sluit de auto en worden reserveringen gemaakt. Men kan zelfs een weekend weg of op vakantie met een deelauto.

Voordeel is ook dat er geen onverwachte kosten meer zijn. Met een deelauto weet iedereen vooraf precies wat er betaald wordt voor de auto. Dat is een vaste inleg per maand voor de rijbundel. Uit de bundel wordt een tarief per uur én kosten per kilometer betaald. Er zijn verder geen verborgen kosten zoals reserverings- of onderhoudskosten.

Er is een vrijblijvende interessepeiling: https://survey.zohopublic.eu/zs/NFBjyY of www.duurzaammolenlanden.nl/deelauto. De peiling start op maandag 23 mei en eindigt op maandag 6 juni.

Samen Slim Rijden Molenladen is een samenwerking tussen?Stichting Duurzaam Molenlanden, Gemeente Molenlanden en OnzeAuto.???