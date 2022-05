Geslaagd dorpsfeest in Kinderdijk

KINDERDIJK • Twee jaar geleden bestond de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk 30 jaar. Dit was aanleiding om voorbereidingen voor een groot feest te treffen, wat ook bedoeld was om de Kinderdijkse gemeenschapszin te benadrukken. Corona stak daar een stokje voor. Afgelopen zaterdag 21 mei, was de dag dat het er toch van kwam.

‘s Morgens rond 10.00 uur kwamen zo’n 150 inwoners naar partycentrum De Klok om onder het genot van koffie/thee met een gebakje van de nieuwe Kinderdijkse bakker, van interim-voorzitter Wim Verloop te horen hoe belangrijk zo’n dag als deze is voor de sociale cohesie van de kleine gemeenschap van circa 700 inwoners.

Daarna gingen ongeveer 100 grote en kleine mensen op pad om de antwoorden te vinden op de vragen die her en der in het dorp ophingen. Wie meedeed, kon na afloop aanschuiven voor een heerlijke lunch bij De Klok en hoorde daar wie er de meeste goede antwoorden gegeven had, dus winnaars waren van de puzzeltocht. Die mochten kiezen uit de prijzen die de Stichting Wereld Erfgoed (SWEK) ter beschikking had gesteld. Zo ging de een naar huis met een Kinderdijk-puzzel, terwijl de ander koos voor originele Kinderdijksokken of een molenfietsbel.

‘s Middags was er in speeltuin ‘t Balkengat een ‘Kinderdijk got Talent’ wedstrijd, die met de vele uitingen: moppen tappen, zang, blokfluitmuziek en turnen liet zien hoeveel talent dit kleine dorp heeft.

Daarna was de beurt aan de professionele band New Latin Sound met de in Kinderdijk wonende zangeres Pauliina May, die met haar prachtige stem de Zuid-Amerikaanse sfeer in dit oer-Hollandse dorp bracht. Rond zes uur begon de BBQ waar zich zo’n 250 mensen voor opgegeven hadden. Oude en nieuwe banden werden aangehaald. Het steeds mooiere weer bepaalde de rest van de opperbeste sfeer. Het actiecomité, dat aardig wat tijd in de voorbereiding had gestoken, kon om negen uur ‘s avonds het feest met een voldaan gevoel afsluiten. Na het opruimen, wat naar Kinderdijkse traditie gezamenlijk gedaan werd, ging ieder tevreden huiswaarts.