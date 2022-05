Ook pupillen De Bron uit Molenaarsgraaf winnen NK Dammen

LOENEN AAN DE VECHT • Het pupillenteam van basisschool De Bron uit Molenaarsgraaf is zaterdag Nederlands kampioen schooldammen geworden. Een bijzondere prestatie van de basisschool uit Molenaarsgraaf, ook omdat vorige week het welpenteam van De Bron eveneens de landstitel wisten te bemachtigen.

Op de tweede plaats eindigde de dammers van de Klim-op uit Hoornaar, die hiermee ook een knappe prestatie wisten neer te zetten.

De verwachtingen van de pupillen van De Bron waren hoog gespannen. Niet alleen vanwege de sterke reputatie, maar vooral ook omdat De Bron nog steeds titelhouder was. Het laatste NK stamt, als gevolg van corona, uit 2018/2019. Dat was het jaar dat De Bron landskampioen werd.

De dag begon zaterdag echter moeizaam voor De Bron door met minimale cijfers de eerste ronde te winnen. Dit bleken opstartproblemen te zijn, want de rondes daarop werden eenvoudig winnend afgesloten. De spanning nam toe toen De Bron het moest opnemen tegen de Klim-op. Beide teams hadden tot dan toe geen punt verloren. Door met ruime cijfers te winnen liet De Bron zien de betere partij te zijn. In de wedstrijden die daarop volgden kwam De Bron niet meer in gevaar en werd het kampioenschap zonder puntverlies veiliggesteld.

De dammers uit Molenaarsgraaf/Brandwijk waren heer en meester in Loenen aan de Vecht en dat werd mede aangetoond door de prestatie van het tweede team. Dat team stond in de tussenstanden lange tijd bij de top 3. In de eindstand eindigde het team op de vierde plaats.