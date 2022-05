Overhandiging jubileumboek van 100-jarige Symphonia uit Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Zaterdag 21 mei vond tijdens het jubileumconcert van muziekvereniging Symphonia uit Hoogblokland de overhandiging plaats van het jubileumboek ter ere van het 100-jarig bestaan van de vereniging.

Uit handen van commissielid Johan Ouwerkerk ontving voorzitter Marleen Bakker het eerste exemplaar van ‘Honderd jaar muziek in Hoogblokland’.

Prachtige oude foto’s passeren de revue in dit jubileumboek, ondersteund door verhalen die een ieder tot zijn of haar verbeelding spreken.

De commissie heeft hier twee jaar lang enorm hard aan gewerkt. Marleen Bakker bedankte uiteraard de commissie voor de tomeloze inzet de afgelopen jaren.

Voor wie geïnteresseerd is in het boek, kan deze voor 20 euro bestellen via acties@symphoniahoogblokland.nl.