Bomvolle zaal voor jubileumconcert muziekvereniging Symphonia in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Zaterdag 21 mei was het dan eindelijk zover, het langverwachte jubileumconcert van muziekvereniging Symphonia uit Hoogblokland vond plaats.

In een bomvolle zaal in Den Hoek vierde de vereniging haar 100-jarig bestaan in een prachtig aangeklede zaal.

Het publiek werd getrakteerd op een mooi en afwisselend programma met veel nummers waar iedereen op zijn of haar manier bepaalde herinneringen aan heeft. De muzikale reis door 100 jaar Symponia werd ondersteund met bijzondere beelden en verhalen uit de geschiedenis. Claas van Kuilenburg en Els Vlot namen het publiek mee terug in de tijd en met de foto’s erbij werden de verhalen nog levendiger.

Muziekvereniging Symphonia wil het hele jaar door haar trouwe fans en inwoners van Hoogblokland hun dankbaarheid tonen, want zonder publiek en vrijwilligers kan ook Symphonia niet bestaan. Ter ere daarvan brachten de leden een lied ten gehore op de muziek van ‘Fernando’ van Abba. Gezien de enthousiaste reacties van het publiek is deze boodschap zeker aan gekomen.

Na de laatste mars, Ritmico, uitgevoerd door fanfare, jeugdorkest en slagwerkgroep werd er met alle aanwezigen getoost op het 100-jarig bestaan.