Plezier voor iedereen op de jeu-de-boulesbaan in Ameide

AMEIDE • Wie graag een potjes jeu de boules speelt is sinds kort welkom in Ameide. Naast verzorgingshuis Open Vensters ligt een officiële jeu-de-boulesbaan. Niet alleen te gebruiken door de bewoners, maar voor iedereen die af en toe een balletje wil gooien.

Iedereen kent het spelletje wel. Iemand gooit het butje (het kleine houten balletje) de baan op en de overige spelers proberen daar met hun jeu-de-boulesballen zo dichtbij mogelijk te komen. Wie het dichtst in de buurt ligt, die wint. Een lichamelijk makkelijk uit te voeren activiteit en dus bij uitstek geschikt voor senioren.

Dit is wat Bart van Dijk ook dacht toen hij enkele jaren geleden weer terug verhuisde vanuit Spanje. Daar wordt het spel vaker gespeeld en dus vond Bart het een gemiste kans dat dit niet in Ameide kon. Als buurman en vrijwilliger van verzorgingshuis Open Vensters ging hij over tot actie.

Twee ochtenden per week

Sinds twee weken zijn er iedere dinsdag- en donderdagochtend vanaf 11.00 uur mensen op de baan te vinden. “Ondertussen ben ik de lopende flyer voor onze baan”, glimlacht Bart trots naast de baan. “Als ik in het dorp loop en ik zie iemand die boven de 60 is, dan spreek ik die persoon gewoon met de vraag of ze wel eens jeu-de-boulen.”

Linda van Houten, coördinator bij Open Vensters, vult aan. “De baan ligt er al zeven jaar, maar nu wordt er met regelmaat gebruik van gemaakt. Voor de bewoners een stukje meer gezelligheid.” Naast de baan zitten diverse toeschouwers en binnen zitten enkele bewoners voor het raam mee te genieten van het spel. “Zo heeft iedereen er plezier van.”

Linda vervolgt: “Aangezien de baan 12 meter lang is en de jeu-de-boulers natuurlijk al iets ouder zijn, splitsen we de baan ook wel door de helft zodat ze minder ver hoeven te gooien.” Bart: “En er zijn magneten waarmee de ballen van de grond kunnen worden gehaald. Hoeven ze niet te bukken.”

14 juli jeu-de-boulesdag

Omdat het spelletje bij uitstek een activiteit is van de Fransen, bedachten Bart en Linda een speciale jeu-de-boulesdag. “14 juli is een nationale feestdag in Frankrijk en dus gaan wij donderdag 14 juli een speciale dag organiseren. Geheel in Frans thema met hapjes en drankjes.”

Wie nieuwsgierig is geworden is altijd welkom om een poging te wagen.

Esther Damsteeg