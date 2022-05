Van der Padt Deuren BV: Al 22 jaar hét adres voor deuren

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Een klein bedrijf met grote mogelijkheden. De elf personeelsleden van Van der Padt Deuren B.V. denken in staal en aluminium. Van voordeuren tot overheaddeuren, branddeuren en loadingdock-equipment; het bedrijf levert, plaatst en onderhoudt een breed assortiment. En sinds kort heeft het twee nieuwe eigenaren. ”Het is tijd voor de nieuwe generatie.”

Van der Padt bedrijfs- en garagedeuren werd in 2000 opgericht door de broers Gerrit (62) en Aart van der Padt (66), nadat Aart al sinds 1995 een eigen zaak had in de deurenbranche. “Het werd al snel een goedlopend bedrijf en in 2010 maakten we er een B.V. van.”, vertelt Gerrit.

“We namen een paar goede monteurs en kantoorpersoneel aan. Iedereen heeft een eigen specialiteit, er worden regelmatig cursussen gevolgd om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en veiligheidscertificering. In de beginperiode lag de focus meer op de industrie, maar al snel kwam daar ook de woningbouw, de aannemerij, de VvE’s en de particulier bij. Voor de woningbouw zijn er inmiddels een legio aan mogelijkheden om de garage een eigen gezicht te geven. Een belangrijke ontwikkeling is natuurlijk isolatie, inmiddels leveren wij deuren tot 67 millimeter dikte!”

Aart vult aan: “De leverancier waar we het meeste mee werken, is Hörmann. Wij mogen het predicaat ‘Hörmann Premium partner’ voeren, waarbij we het hele uitgebreide assortiment van deze Europese marktleider leveren en één van de grotere dealers van het land zijn. We leveren steeds meer parkeergaragedeuren, industriële brand- en loopdeuren, dubbele vleugeldeuren en roldeuren. Ons werkgebied verspreidt zich over Midden-Nederland. Daarnaast moeten industriële bedrijfsdeuren jaarlijks worden gekeurd. Ook dit wordt door ons verzorgd. Tevens hebben we een 24/7 servicedienst om bij storingen direct de klant te kunnen helpen.”

Nieuwe generatie

Sinds kort hebben de broers het bedrijf overgedragen aan de nieuwe generatie. Ze hebben er alle vertrouwen in en de opvolging is enthousiast genoeg. Ernst-Jan van der Padt (32) is de zoon van Aart en Ralph Kreukniet (34) is monteur van het eerste uur. Ralph vertelt: “Ik werk nu bijna 20 jaar voor het bedrijf en ben er trots op dat er nu de mogelijkheid is om het verder voort te zetten. Wat ons onderscheidt is de hoge kwaliteit van de producten die we leveren. De Hörmann producten munten uit in degelijkheid, duurzaamheid en innovatie. Op garagedeuren geven we bijvoorbeeld 10 jaar garantie. Dit zegt genoeg over het product.”

Ernst-Jan vervolgt: “Wij hebben veel klanten vanaf de beginperiode. Onze intentie is om hen van dezelfde service te voorzien, die ze altijd gewend waren en daarnaast willen we in de regio steeds meer onze diensten uitbreiden. Een groot deel van onze woningbouwproducten staan opgesteld in onze showroom. We verwelkomen u graag. Onze deur staat altijd open!”

Van der Padt Deuren B.V., Binnendams 101E, Hardinxveld-Giessendam, www.vanderpadt.nl, 0184-621715.