Jong JGZ organiseert webinar over gamen

REGIO • Jong JGZ organiseert op donderdag 9 juni den gratis webinar voor ouders van kinderen van 12 tot 18 jaar over gamen. Tijdens deze live bijeenkomst vertellen ervaren professionals niet alleen over de positieve kanten en risico’s van gamen, maar ook hoe ouders hun kind kunnen helpen om hier gezond mee om te gaan.

Veel jongeren gamen weleens. Voor de meesten is het een leuke hobby. Gamen is voor hen een vorm van ontspanning en een manier om in contact te blijven met vrienden. Veel ouders vinden dat hun kind veel en soms teveel tijd besteed achter een beeldscherm.

Ouders die willen weten hoe ze hiermee om kunnen gaan, kunnen advies krijgen tijdens de live webinar, verzorgd door een jeugdverpleegkundige van Jong JGZ en een preventiedeskundige van Youz advies. De webinar wordt gehouden in samenwerking met GGD ZHZ en vindt plaats op donderdag 9 juni van 19.30 tot 20.30 uur.

Voor meer informatie en aanmelden: www.jongjgz.nl/webinars. Deelname is gratis. Voor wie niet kan op 9 juni, kan met de link later worden terug gekeken.

JOng JGZ biedt jeugdgezondheidszorg aan nul-tot achttienjarigen in Zuid-Holland Zuid.