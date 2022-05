By Ann uit Noordeloos genomineerd bij B&B verkiezing

(Foto: By Ann)

NOORDELOOS • Bed & breakfast By Ann uit Noordeloos is genomineerd voor een onderscheiding in de categorie 3 tulpen bij Stichting Bed & Breakfast Nederland.

Er zijn in totaal drie genomineerden voor de categorie drie tulpen, die op basis van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie, de rapportage van de mystery guest en de gastenbeoordelingen op Bedandbreakfast.nl op de shortlist gekomen zijn. Het gaat naast By Ann ook om De Groes uit Borculo en de Oude Bakkerij in Rijswijk.

In totaal zijn er twaalf B&B’s uit vier verschillende categorieën genomineerd. Op woensdag 15 juni wordt de uitslag bekendgemaakt door Stichting Bed & Breakfast Nederland, uitvoerder van het B&B classificatiesysteem.

De verkiezing van ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland’ wordt jaarlijks gehouden onder B&B’s die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. Accommodaties die meedoen aan dit classificatiesysteem, krijgen 1 tot en met 5 tulpen toegekend, oplopend naarmate het voorzieningenniveau stijgt. B&B’s die het beste presteren binnen hun tulpencategorie op het gebied van comfort, faciliteiten en services, maken kans op een onderscheiding.

De nominaties voor de jaarlijkse verkiezing zijn vastgesteld aan de hand van een objectieve normen- en scorelijst. Maar dat is niet het enige. Voor een totaalbeeld van de kwaliteit en gastvrijheid die de B&B’s bieden, tellen namelijk ook de reviewcijfers mee die gasten geven op Bedandbreakfast.nl. Daaruit blijkt dat gasten zeer enthousiast zijn over By Ann, zij beoordelen deze accommodatie met een gemiddeld cijfer van maar liefst een 9,5.

De winnaar wordt op 15 juni 2022 om 08:00 uur bekendgemaakt op www.bedandbreakfast.nl/blog/beste-bb.