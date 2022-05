‘Maatschappelijke functie oude bieb in Giessenburg behouden’

• De ruilwinkel die in de oude bieb gevestigd is. (Foto: Aangeleverd)

GIESSENBURG • Ontstemd en strijdvaardig. Dat zijn de omwonenden van de oude bibliotheek aan de Van Brederodestraat in Giessenburg over de plannen van de gemeente om 20 appartementen te bouwen in hun straat. Ze komen in actie en hebben een buurtvereniging opgericht.

Veel omwonenden aan de Van Brederodestraat werden enkele weken geleden overvallen door het nieuws dat op de locatie waar nu nog de voormalige gebouwen van de bibliotheek en Da Capo staan, in totaal 20 appartementen zullen komen.

“We moesten het lezen in het Kontakt”, sneert Bart Kalkman. Hij woont pal tegenover de gebouwen. De gemeente Molenlanden ontdekte pas begin mei dat niet iedereen de brief had ontvangen, die in januari was verstuurd om de omwonenden in te lichten van de bouwplannen.

Heel toevallig

“Wij vinden het wel heel toevallig dat alleen de mensen die er direct op uitkijken, geen brief hebben ontvangen, terwijl de mensen die iets verder weg wonen, wél allemaal die brief hebben gehad.” Bart heeft navraag gedaan in de buurt en ontdekte dat niemand aan de Van Brederodestraat de bewuste brief van de gemeente heeft gehad. Mensen die iets verderop wonen hadden die wel gehad.

Bart is beheerder van de oude bibliotheek en ziet dat het pand een mooie maatschappelijke invulling heeft. De kringloop zit erin, een ruilwinkel met speelgoed en kinderkleding en het Repair Café van Giessenburg heeft volgens Bart belangstelling om naar de oude bibliotheek te verhuizen.

“Ze lopen er voortdurend tegenaan dat ze ruimte tekort komen in de Dorpskamer, waar ze nu zitten, dus heb ik ze uitgenodigd om bij ons hun intrek te nemen”, legt hij uit. Er is nu nog een klein beetje ruimte over in de oude bieb, dus belangstellenden met ideeën kunnen zich melden bij hem.

Functie behouden

“Het punt is dat het gebouw een maatschappelijke functie heeft en volgens ons moet dat behouden blijven. Daar is behoefte aan. Het oude gebouw van Da Capo, dat ernaast staat, verkeert in een slechte staat en kan wat ons betreft gesloopt worden. Er waren oude plannen voor de bouw van zes appartementen op die plek. Dat zou zo weer uit de kast gehaald kunnen worden.”

Maar de oude bieb moet dus behouden blijven. Dat vindt overigens niet alleen Bart Kalkman. Samen met Aart Boer, iets verderop uit de straat, belegde hij op 11 mei een avond in de oude bibliotheek, waar ruim 50 mensen op afkwamen. “Het zat vol met ontevreden mensen over de plannen en de gang van zaken.”

Buurtvereniging

Naar aanleiding van die avond werd buurtvereniging ‘De Oude Bieb GB’ opgericht, die zich ten doel heeft gesteld om de oude bieb te behouden en het gebouw een maatschappelijk, sociaal invulling te blijven geven.

Intussen gaat de gemeente Molenlanden op zaterdag 11 juni vanaf 19.30 uur een informatieavond organiseren voor omwonenden en betrokkenen bij de locatie. Bart: “Wij roepen iedereen op om naar De Spil te komen en zo hun stem te laten horen.”