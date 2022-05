BoekStartdag voor jonge kinderen in diverse bibliotheken in Molenlanden

MOLENLANDEN • Op zaterdag 11 juni is het BoekStartdag in de bibliotheek. De jongste bezoekers, hun ouders en grootouders zijn die dag van 10.00 tot 12.00 uur nog meer dan anders welkom in de bibliotheken van Bleskensgraaf, Giessenburg, Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland.

Bezoekers kunnen samen met een (klein)kindje meedoen aan leuke activiteiten en ontdekken hoe fijn het is om samen met boekjes en taal bezig te zijn.

De gratis BoekStartdag staat in het teken van de allerkleinsten: kinderen van 0 tot en met 4 jaar. In de bibliotheken in Bleskensgraaf, Giessenburg (speciaal eenmalig geopend voor de BoekStartdag), Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland zijn er allerlei activiteiten voor deze jonge bezoekertjes:

De kinderen mogen zijn of haar favoriete knuffel(s) meenemen, zodat de berendokter een gezondheidscheck kan doen. Er is een voorlezer, er zijn kinderliedjes en kinderen kunnen een mooie kleurplaat maken.

De activiteiten worden gehouden om aandacht te vestigen op voorlezen, plaatjes aanwijzen en verhalen vertellen, die de band versterken met baby’s en jonge kinderen. Voor meer informatie: www.debibliotheekaanzet.nl/boekstart.