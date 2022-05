Hoe Freecell Solitaire te spelen: Tips en uitleg

Als u op zoek bent naar een leuk, uitdagend solitaire spel dat u urenlang kan vermaken, hoeft u niet verder te kijken dan Freecell! Dit klassieke spel bestaat al digitaal sinds de begindagen van Windows, en zijn populariteit is alleen maar blijven groeien.

In dit artikel leren we u hoe u Freecell speelt en leggen we de regels in detail uit. We geven ook enkele tips waarmee u vaker kunt winnen!

Hoe je Freecell Solitaire speelt

FreeCell zit sinds 1995 in alle versies van Windows, en de populariteit ervan is toegenomen. “FreeCells” zijn de vier lege ruimten boven het tableau die gebruikt worden voor tijdelijke kaart opslag.

Het is een “open” solitaire, wat betekent dat alle kaarten vanaf het begin van het spel open gedeeld worden, zodat je de resultaten van je beslissingen kunt afwegen voor je ze neemt. Daardoor kan vrijwel elk FreeCell spel gewonnen worden, wat de wijdverbreide populariteit ervan kan verklaren.

Het doel van Freecell is om alle kaarten op hun eindstapels te leggen. Elk van de vier kaartsymbolen heeft een eigen eindstapel. De aas ligt onderaan elke eindstapel en de koning bovenaan. Dit alles lijkt misschien eenvoudig, maar als je Freecell solitaire zelf gespeeld hebt weet je dat het de nodige ‘skills’ vergt.

Freecell spelregels

Bij Freecell is het dus de bedoeling om vier eindstapels te maken. Deze stapels moeten in een bepaalde volgorde worden geconstrueerd. De aas is altijd de eerste kaart van de stapel. Als laatste van elk van de vier stapels ligt de koning altijd bovenop. Freecell solitaire speel je zonder tegenspeler of tijdsbestek. Omdat het een spel voor één speler is, heb je alle tijd om na te denken en te heroverwegen. Het verplaatsen van de speelkaarten mag alleen volgens bepaalde regels. Hieronder volgen de spelregels voor Freecell Solitaire: