Gemeente Molenlanden herbergt ruim 300 Oekraïense vluchtelingen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden herbergt volgens de laatste telling 336 vluchtelingen uit Oekraïne.

Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is het de bedoeling om per 23 mei gezamenlijk 2000 opvangplekken te realiseren. “Het beeld is dat we dit aantal op tijd gerealiseerd hebben”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden. Het streven is dit aantal voor 23 juni uit te breiden met nog 500 extra opvangplekken, voor zover dit past in de mogelijkheden.

De gemeente is blij dat bij de telling van het aantal vluchtelingen in toenemende mate ook rekening wordt gehouden met het aantal dat verblijft in de particuliere opvang. In Molenlanden verblijven alle vluchtelingen namelijk in bij particulieren, soms ondersteund door stichtingen.

“De focus van Molenlanden blijft op het ondersteunen van particuliere opvang”, meldt het gemeentebestuur. “De samenleving heeft zich georganiseerd om de opvang van Oekraïners op de Molenlandse manier vorm te geven. Uit de gehouden verkenning is gebleken dat deze wijze van opvang ook van meerwaarde is omdat er geen op dit moment geen alternatieven in Molenlanden voor handen zijn voor grootschalige langdurige opvang. Als gemeente richten we ons daarom op het ondersteunen en helpen van de stichtingen en werkgroepen die zich bezighouden met opvang van deze vluchtelingen.”