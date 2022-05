Uitbreiding Sociaal Team Molenlanden wordt verlengd

MOLENLANDEN • Tot en met juni 2023 kan het Sociaal Team van de gemeente Molenlanden gebruik maken van drie extra zorgprofessionals. Tijdens de commissievergadering van dinsdag bleek dat de gemeenteraad unaniem wil instemmen met het plan, dat ongeveer 160.000 euro kost.

De zorgprofessionals werden in 2021 aangetrokken om de tijdens de coronapandemie ontstane achterstanden weg te werken. Door de extra inzet zou het Sociaal Team de meldingen weer, zoals gewenst, binnen 4 tot en met 6 weken moeten kunnen oppakken. Dat is gedeeltelijk gelukt, begin mei stonden vijf van de vijftig meldingen langer dan zes weken op de wachtlijst.

Volgens de gemeente komt dit doordat het aantal meldingen na de tweede coronagolf weer toeneemt en blijkt hieruit dat de extra inzet nog langer nodig. De raad vraagt zich wel af of de verlenging van de extra inzet van tijdelijke duur blijft, of dat de extra zorgprofessionals in de toekomst – ook als de achterstanden die zijn ontstaan is weggewerkt – structureel nodig blijven.

“Vanwege de bemoedigende resultaten die we al hebben mogen zien en ook de signalen die mij bereikt hebben over de efficiency van het sociaal team, hebben wij als college gezegd laten we het verlengen tot en met juni 2023 en het dan weer evalueren”, legt wethouder Bram Visser de verlenging uit.

Daarnaast geeft Visser aan dat een eventuele verlenging van de inzet van extra krachten in februari/maart 2023 weer op de agenda komt. Ook krijgen de raadsleden nog voor de gemeenteraadsvergadering van 31 mei inzicht in de uitgaven uit het coronapotje: wat is er al betaald van de financiële compensatie die de gemeente Molenlanden van het Rijk heeft gekregen en hoeveel geld is er nog over.