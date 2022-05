Kritiek op onderzoek, maar wethouder ziet geen maatschappelijk probleem zwemvaardigheid

MOLENLANDEN • Geen zicht op de zwemvaardigheid van volwassen, een erg beperkte jonge doelgroep en geen input vanuit zwembaden; de gemeenteraad van Molenlanden liet dinsdagavond tijdens de commissievergadering geen spaan heel van het onderzoek dat de gemeente uitvoerde naar de zwemvaardigheid in Molenlanden.

Toch gaat de gemeenteraad hoogstwaarschijnlijk akkoord met de toezegging van wethouder Bram Visser om de zwemvaardigheid in de gemeente onder jongeren en volwassenen te verwerken in het sportbeleid dat ontwikkeld wordt.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de raad, nadat bleek dat door de corona lockdowns in 2020 en 2021 een achterstand is gekomen in het aantal kinderen dat zwemles heeft gehad. Ook bleek dat in de waterrijke gemeente volwassenen zijn met onvoldoende zwemvaardigheden.

Op het onderzoek van de gemeente hebben ongeveer 200 kinderen van 7, 8 en 9 jaar gereageerd. 95 procent van de kinderen vindt dat ze zelf goed of heel goed kunnen zwemmen.

Acht kinderen van de ondervraagde groep (4 procent) heeft geen diploma en zit ook niet op zwemles. Tien kinderen zijn nog bezig voor zwemdiploma A en 91 procent heeft minimaal één diploma. De helft van de kinderen zonder diploma weet niet waarom ze geen zwemdiploma hebben, drie geven als reden dat ze zwemmen niet leuk vinden en één kind geeft aan dat zwemles te duur is.

Lichtpuntjes

Hoewel de partijen het unaniem een slecht onderzoek vinden, zien de ChristenUnie en de VVD toch lichtpuntjes in de uitkomst. Volgens CU-raadslid Sanne Zijlstra “wijst dit niet op een maatschappelijk probleem”. Arno van den Hof, burgerraadslid van de VVD, sluit aan: “De antwoorden liggen gelijk met het landelijk gemiddelde. Ook zijn er weinig incidenten. Als die er al zijn, zijn die voornamelijk met arbeidsmigranten. We willen eerder van wethouder horen hoe we dat aan gaan pakken.”

Sportwethouder Bram Visser kan zich vinden in de kritiek van de raad over de kwaliteit van het onderzoek, maar ziet door de uitslag van het onderzoek met landelijke onderzoeken te vergelijken geen maatschappelijk probleem ontstaan. Visser: “Elk kind zonder zwemdiploma is er een te veel. In het komende jaar hopen we als college met een nieuw sportbeleid te komen, en wil de zwemvaardigheid expliciet aandacht aan geven in dit te ontwikkelen sportbeleid.” De wethouder zegt toe om onder meer de zwemvaardigheid bij volwassenen, arbeidsmigranten en zwemveiligheid daarin mee te nemen.

Het CDA is niet helemaal tevreden over de toezegging van de wethouder. Volgens CDA-burgerraadslid Wouter van den Berg kan je geen beleid maken op basis van een niet goed uitgevoerd onderzoek. “We moeten eerst het probleem duidelijk hebben, om te weten wat we moeten doen.” De partij denkt er dan ook over na om tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 mei een motie in te dienen om een beter onderzoek af te dwingen.

Paul Wols van Progressief Molenlanden wil daarnaast nog wat weten wat de gemeente kan doen voor oudere mensen zonder zwemdiploma en middelen en Stichting Leergeld niet kunnen inschakelen om nog zwemles te krijgen. Om dat duidelijk te krijgen worden hoogstwaarschijnlijk schriftelijke vragen gesteld.