Buurtbus in Alblasserwaard dringend op zoek naar chauffeurs

REGIO • Buurtbusvereniging Alblasserwaard is dringend op zoek naar vrijwilligers die eenmaal per week een dagdeel van drie uur willen besteden aan het openbaar vervoer in de kleine kernen van Molenlanden.

Er wordt gereden met twee buurtbussen: de lijnen 701 en 702. De diensten starten om 06.45 uur en duren tot ongeveer 19.00 uur (alleen op werkdagen). De diensten duren ongeveer drie uur.

Mensen die fit zijn en niet ouder dan 71 jaar kunnen zich bij melden bij voorzitter Jan van Wingerden via wingerden1945@gmail.com of 06-23144152.