Rabo ClubSupport komt er weer aan; inschrijving start

REGIO • Iedereen verdient een club, zo redeneert de Rabobank. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom ondersteunt de coöperatieve Rabobank al 20 jaar verenigingen door heel Nederland. Vanaf maandag 16 mei kunnen clubs door heel Nederland zich weer inschrijven om mee te doen aan de stemcampagne. Dit kan tot en met 14 juni. Daarna krijgen Rabobank leden de kans om te stemmen op hun favoriete club.

Rabobank wil een bijdrage leveren aan een duurzame en leefbare samenleving. Een gezond verenigingsleven is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom ondersteunt Rabobank clubs met kennis, netwerk en geld. Dit doen ze in samenwerking met het NOC*NSF, LKCA en verschillende bonden.

De bank investeert een deel van het coöperatief dividend, een fonds om de regio te versterken, in de maatschappelijke doelen van verenigingen. Bijvoorbeeld het verduurzamen van het clubhuis, investeren in sport- of muziekles voor kinderen of het werven van extra vrijwilligers. Zo helpen ze samen om het verenigingsleven van Nederland gezond en toegankelijk te houden.

Verenigingen en stichtingen in de regio van Lek en Merwede kunnen zich tussen 16 mei en 14 juni aanmelden via www.rabo-clubsupport.nl. Vanaf 5 september kunnen Rabobank leden stemmen op hun drie favoriete clubs in deze regio.