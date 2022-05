Vijftigjarig jubileum Nieuw-Lekkerlandse tennisclub NLTC

NIEUW-LEKKERLAND • Dit jaar viert de Nieuw-Lekkerlandse tennisvereniging NLTC haar 50-jarig bestaan. De komende periode zal daar veel aandacht aan besteed worden.

Inmiddels is de bouw van twee padelbanen gestart die, volgens de planning, begin juli in gebruik genomen kunnen worden. Padel is tegenwoordig heel populair en de vereniging hoopt daarmee de komende tijd een flink aantal leden te verwelkomen. Daarvoor is een speciale jubileumactie gestart. De eerste 50 nieuwe leden die zich in 2022 aanmelden voor een lidmaatschap t/m december betalen 50 euro (exclusief KNLTB-pas).

Zij kunnen dan dagelijks van 08.00 tot 23.00 uur onbeperkt gebruik maken van de vier tennisbanen en de twee padelbanen.Voor informatie zie de website:www.nltc.nl of mail naar secreatis@nltc.nl.