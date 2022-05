Art & Tech bij Fine Art Academy in Molenaarsgraaf groot succes

MOLENAARSGRAAF • De Art & Tech dag bij Fine Art Academy in Molenaarsgraaf was een groot succes.

Kinderen uit groep 8 van basisschool de Bron uit Molenaarsgraaf hebben kennis gemaakt met het schilderen in olieverf en het uit elkaar halen van onderdelen uit een pc. Het doel van deze dag was om leerlingen kennis te laten maken met een creatief, en/of technisch vak.

Deze dag is georganiseerd door Fine Art Academy in Molenaarsgraaf en vond plaats in het atelier/lesruimte van Marco Krauwinkel van Fine Art Academy.