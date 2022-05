Het ASz kleurt weer paars voor ‘verborgen’ IBD-patiëntengroep

DORDRECHT • Hevige buikpijn, diarree en soms koorts. Heel vaak en plotseling naar het toilet moeten. Moe of somber zijn, in een isolement raken of, bij kinderen, zelfs een groeiachterstand oplopen. Het hoort allemaal bij IBD, de afkorting voor Inflammatory Bowel Disease. Dit is de verzamelnaam voor de chronische darmontstekingsziekten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Op donderdag 19 mei, Wereld IBD-Dag, wordt aandacht gevraagd voor iedereen die veelal in stilte gebukt gaat onder IBD. Het hoogste gebouw van het Albert Schweitzer ziekenhuis kleurt daarom op twee avonden ‘IBD-paars’.

IBD kan iedereen treffen, in elke levensfase. Jaarlijks krijgen zo’n 300 kinderen en jongeren in Nederland de diagnose IBD. Voor volwassenen ligt dat aantal op 2.000. Helaas is (volledige) genezing nog niet in zicht. Alle 90.000 mensen in Nederland met IBD kunnen lang niet altijd ongehinderd doen wat voor anderen zo gewoon is: werken, naar school, sporten, spelen, winkelen, recreëren of sociaal actief zijn. Terwijl aan hen niets te zien is, drukt de ziekte continu een stempel op hun dagelijks leven, bij jong en oud. Dat laatste vormt dit jaar dan ook wereldwijd het thema van 19 mei: ‘IBD kent geen leeftijd’.

Het IBD-behandelteam van het Albert Schweitzer ziekenhuis werkt nauw samen met collega’s van andere ziekenhuizen in de regio om kwalitatief de beste en meest doelmatige IBD-zorg te bieden aan patiënten van alle leeftijden. Dat doen ze het hele jaar door. Maar op 19 mei willen ze graag ook nog iets anders bereiken, namelijk aan zo veel mogelijk mensen vertellen dat IBD bestaat, wat het is en wat het betekent om ermee te leven.

IBD-patiënten kunnen nog best wat meer begrip en aandacht gebruiken. Daarom baadt het poli- en kantorengebouw van de ziekenhuiszone in Dordrecht in paars licht, de internationale symboolkleur van Wereld IBD-Dag, op de avonden van 18 en 19 mei. Het licht blijft de hele nacht aan. Op 18 mei is het licht na het opbouwen pas laat op de avond ingeregeld en in volle omvang zichtbaar.