Koor His Inspiration uit Meerkerk zoekt pianist

MEERKERK • Interkerkelijk gemengd koor His Inspiration is op zoek naar een pianist die de zang wekelijks kan begeleiden. Het koor zingt iedere donderdagavond in de Ichthuskerk in Meerkerk van 20.00 tot 22.00 uur. Ook gaat het koor ervanuit dat de pianist enkele keren per jaar, doorgaans op zondag, beschikbaar zal zijn voor optredens. Dit alles uiteraard tegen vergoeding.

Het koor is in het bezit van een elektrische piano voor in de kerk en eventueel een oefenpiano voor thuis bij de pianist.

Voor meer informatie of aanmelding: informatie@hisinspiration.nl of 06-40400850.