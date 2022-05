Neil van der Drift nieuwe dirigent Kunst na Arbeid Arkel

ARKEL • Afgelopen week is bekend geworden dat na verschillende proefdirecties Neil van der Drift de nieuwe dirigent wordt van Harmoniegezelschap Kunst na Arbeid.

Hij zal Dick Teunissen opvolgen, die de vereniging 50 jaar lang geleid heeft en tot muzikaal hoogtepunten heeft gebracht.

Neil is een duizendpoot op muziekgebied. Hij componeert zelf en is dirigent en bandleider bij verschillende orkesten. Kunst na Arbeid hoopt met deze nieuwe jonge dirigent heel veel muzikale hoogtepunten te beleven maar dat er ook naast de muzikale uitdaging het een mooie vereniging blijft welke een bloeiende toekomst heeft.

Iedereen met een muzikaal hart is welkom bij de vereniging, die elke woensdagavond repeteert in de Lingehof in Arkel. Het eerste optreden met Neil zal de muzikale afsluiting zijn van het seizoen eind juni/begin juli.