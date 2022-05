Wim Kortlever: ‘Na 55 jaar komt een keer de dag, dat je moet stoppen met werken’

MEERKERK/LEERBROEK • Wim Kortlever is bijna 76 en bouwde de laatste jaren al af. Vrijdag 20 mei wordt de laatste officiële werkdag voor Wim Kortlever. Na een groots afscheidsdiner levert hij zijn sleutels in. Het Meerkerkse bedrijf Kortlever gaat verder zonder zijn oprichter.

“Ons familiebedrijf is een hecht team, dat moet zo blijven. Iedereen draagt bij aan het doel: onze klanten zo goed mogelijk bedienen”, opent Wim Kortlever het gesprek.

Na de Tweede Wereldoorlog was hij een van de eerste Leerbroekers die ging studeren. “Helemaal in Utrecht. Eenmaal mijn MTS-diploma op zak, zag mijn buurman in De Telegraaf een prachtbaan. Als tekenaar/constructeur kon ik aan de slag bij Rijkaart in Asperen, maar al snel stond ik op eigen benen.

”Kortlever glimlacht. “Mijn eerste ervaringen kwamen goed van pas, toen ik als tussenpersoon/handelsagent internationaal zaken ging doen. Vooral in Oost-Europa verkocht ik machines in de foodsector en farmaceutische industrie. Mijn vrouw was en is nog steeds mijn basis. Terwijl ik weken in het buitenland verbleef, regelde zij – vijf kinderen om haar heen - mijn afspraken via de telex en vaste telefoon. Een mobieltje hadden we toen nog niet.”

Eigen zaak

In 1985 besloot de ondernemende Leerbroeker een eigen zaak te starten. “Omdat ik zag dat er markt was voor betere apparatuur. Eerst vanuit huis, later op andere locaties in Leerbroek en Nieuwland. Van lieverlee kwamen er ook enkele monteurs bij om de machines in elkaar te zetten. Mijn broer Gerard sloot een jaar later aan en als Technisch Buro Kortlever leverden we onze eerste machines af, waaronder een enorme cakerol-installatie.”

Anno nu werken er meer dan 100 man aan de Energieweg in Meerkerk. “Het pandje in Leerbroek werd te klein. Op advies van de voormalige burgemeester Den Breejen zijn we midden jaren ’90 met zeven personeelsleden verhuisd naar het bedrijfsterrein in Meerkerk en daar zitten we nog steeds. Wel met de nodige uitbreidingen en sinds 2020 ook aan de overkant in de gebouwen van voorheen Arti’70.”

De Kortlevers houden van uitdagingen. “Onze broodlijnen wisten we te verfijnen en nu zijn we in staat om per uur 30.000 bolletjes te bakken en te verpakken. We leveren tegenwoordig over heel de wereld, en niet meer enkel in bakkerijen. We zijn ook actief in de vlees- en snackindustrie.”

15.000 slavinken per uur

Kortlever geniet zichtbaar. “Op een gegeven moment kwam een grote supermarktorganisatie met het verzoek een volautomatische slavinkenmachine te maken. We zijn gaan experimenteren. Een stukje bacon om een stukje vlees rollen met een machine was niet eenvoudig. Nu draaien we onze hand daar niet meer voor om. De nieuwste machines staan op meerder plekken en fabriceren 15.000 vinkjes per uur.”

De bijna gepensioneerde oprichter vertelt enthousiast verder. “Niet alleen het maken van het product is belangrijk, maar ook de logistiek. Binnen een voedselproductiebedrijf moeten alle producten, kratten en pallets van A naar B, en ook daar leveren wij totaaloplossingen voor in roestvrijstaal, waar al onze machines uit bestaan.”

Kortlever kan nog uren doorpraten. “Natuurlijk ben ik trots op ons familiebedrijf, waar inmiddels de tweede en ook de derde generatie werkt. In 2017 is de zaak overgenomen voor de volgende generatie, in lijn met de mentaliteit van deze streek. In vertrouwen en met respect naar elkaar. Zonder enthousiaste medewerkers kunnen we niet presteren. Ik ben iedereen dankbaar voor de goede samenwerking. Iedereen kent elkaar bij Kortlever, en niet onbelangrijk; voor iedereen is er plek. Niet meer voor mij. Na 55 jaar komt de dag, dat je moet stoppen. Nu is er tijd voor mijn familie en hobby’s. Ik houd van zelf brood bakken en bonbons maken. Daarnaast geniet ik van mijn Suffolk schapen, met die mooie zwarte koppen. Vanavond moet ik nog gras kuilen. Nee, ik zal mij niet vervelen.”

