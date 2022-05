Gemeente: ‘Brief bouwplannen Giessenburg mogelijk niet overal bezorgd’

GIESSENBURG • De gemeente Molenlanden is niet vergeten om omwonenden van de locatie Da Capo/voormalige bibliotheek in Giessenburg te betrekken bij de plannen voor woningbouw op die locatie.

Dat stelt het gemeentebestuur van Molenlanden in een reactie op vragen die het CDA vorige week gesteld heeft over dit onderwerp. Het CDA had gehoord van omwonenden dat ze niet op de hoogte waren van de bouwplannen, terwijl de gemeente gesuggereerd had dat ze wel op de hoogte gesteld waren.

De gemeente heeft onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Op 4 januari werd opdracht gegeven om een brief met daarin informatie over het project te bezorgen bij adressen rondom de Van Brederodestraat.

“Daarop hebben we telefoontjes gehad van meerdere inwoners, die gereageerd hebben op de brief. Er zijn daarom bij ons tot voor kort geen signalen binnen gekomen dat de brief niet ontvangen zou zijn”, legt het gemeentebestuur uit richting het CDA.

“Pas zeer onlangs, namelijk 2 mei 2022, is uit telefonisch contact tussen een bewoner en de projectleider feitelijk gebleken, dat de brief niet bij alle bewoners bekend was, Vervolgens is expliciet intern nagegaan of de opdracht is gegeven aan de bezorgers. Dit is gebeurd, klaarblijkelijk is er in de feitelijke bezorging iets misgegaan en is bij enkele bewoners de brief niet bezorgd.”

Het is niet bekend bij hoeveel adressen de brief niet bezorgd is. In totaal hadden ongeveer 130 omwonenden de brief moeten krijgen.

Op de locatie aan de Van Brederodestraat in Giessenburg, waar vroeger de bibliotheek en muziekvereniging Da Capo zaten, wil Kleurrijk Wonen in totaal 20 appartementen gaan realiseren.

Een aantal omwonenden van de Van Brederodestraat moest het nieuws van de bouw van de woningen vernemen uit een artikel dat in Het Kontakt heeft gestaan.