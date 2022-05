13.000 euro voor uitbreiding en renovatie jongerenontmoetingsplaats Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Om de jongerenontmoetingsplaats in Groot-Ammers te renoveren en uit te breiden trekt het gemeentebestuur van Molenlanden 13.000 euro uit. De werkzaamheden gaan voor de zomer van start.

De jongerenontmoetingsplaats bij sporthal De Reiger is enkele jaren geleden geplaatst in verband met de overlast die jongeren in Groot-Ammers veroorzaakten. ‘Het goed onderhouden en inrichten van een ontmoetingsplek kan voorkomen dat er op andere plekken overlast wordt ervaren door inwoners’, stelt de gemeente.

‘Het jongerenwerk en de veiligheidspartners zoals BOA’s en politie zien ook het belang in van verwijsplekken zodat jongeren niet rond worden gestuurd in het dorp en dat voor hen duidelijk is dat er plekken zijn waar zij wel mogen zijn.’

Omwonenden

De direct omwonenden zijn middels een brief geïnformeerd. Daarnaast is er een gesprek geweest met degenen die bezwaren hebben geuit tegen de uitbreiding en renovatie. ‘Met hen blijven we in gesprek over het verdere onderzoek naar verplaatsing en de afspraken over het gedrag van de jongeren in de JOP (via het jongerenwerk).’

Het overlast van jongeren in Groot-Ammers wordt al jarenlang door inwoners ervaren. In Groot-Ammers zijn al meerdere acties uitgevoerd om deze te verminderen. Vanaf augustus 2021 is in Groot-Ammers extra jongerenwerk ingezet. Deze extra inzet is erop gericht om preventief te werken en overlast te voorkomen.

Contacten

De groepen jongeren zijn volgens het gemeentebestuur in zicht. ‘De contacten met deze jongeren door de jongerenwerkers is versterkt. Ook zijn de jongeren betrokken bij de herinrichting van de JOP. De omwonenden weten het jongerenwerk waar nodig ook te vinden. De ervaren overlast lijkt af te nemen. Voor de langere termijn zal blijvend ingezet moeten worden op een goede relatie door ons jongerenwerk.’