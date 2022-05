Oud-wethouder Cees Taal vertrokken voor spirituele fietstocht naar Santiago de Compostella

LEERDAM • Oud-wethouder Cees Taal is zondagmorgen vertrokken voor een ‘spirituele’ fietstocht naar Santiago de Compostella.

Taal (64) was de afgelopen zes jaar wethouder, vanaf maart 2017 in de gemeente Leerdam en sinds de herindeling op 1 januari 2019 van Vijfheerenlanden. “Na een heel drukke periode ga ik zes of zeven weken even helemaal weg. Even helemaal loskomen van alle beslommeringen. En op die oude Franse en Spaanse weggetjes die al honderden jaren begaan zijn nadenken over echte levensvragen. Niet het eindpunt maar de weg ernaartoe zal het belangrijkst zijn.”

Fanatieke fietser

Cees is al jarenlang een fanatieke fietser. In de lente, zomer en nazomer stapt hij steevast één of twee keer per week op z’n racefiets, meestal met z’n trainingsmaatjes van de Glasstad Wielerclub. Hij heeft al heel wat mooie ritjes gemaakt en werd zelfs nog een keer gekroond tot snelste wielrenwethouder van Nederland. Naast het sneller werk op racefiets, trekt hij er ook regelmatig op uit voor toerritjes met zijn vrouw Alma..

Speciaal voor de reis naar Santiago heeft hij een ijzersterke Koga Miyata trekkingfiets aangeschaft. Het kost een lieve duit, maar dan heb je ook wat. De fiets is voorzien van een ijzersterk en heel uitgebalanceerd frame, een moderne riemaandrijving en allerlei andere technische snufjes.

De Leerdammer onderneemt de reis met zijn inmiddels gepensioneerde jeugdvriend Eric van der Hoeven, die speciaal voor deze bijzondere reis vanuit zijn huidige woonplaats naar Nederland is overgekomen. “Bij het Genootschap van Sint Jacob hadden ze nog nooit een lid uit Hongkong ingeschreven”, lacht Cees.

Wethouderschap

Cees sloot vorige week maandag een prachtige periode af als wethouder. Hij had onder andere Werk en inkomen, armoedebeleid, maar ook toerisme, cultuur en Leerdam Glasstad in zijn portefeuille. Hij heeft ervan genoten, maar het wethouderschap trok soms wel een zware wissel op z’n gezondheid. Hij holde van de ene naar de andere vergadering. Waarbij het fietsen nog wel eens in het gedrang kwam. De coronaperiode heeft heeft hem wel met de neus op de feiten gedrukt: “Het is mooi en aardig om de hele dag maar mee te doen in de ratrace. Er zijn meer dingen alleen maar werken. Toen heb ik voor mezelf besloten: ‘ik maak m’n periode als wethouder af, maar daarna is het mooi geweest.”

“Ik heb al langer de wens om de reis naar Santiago te maken. Ik maak deze reis op een cruciaal moment in m’n leven. Nu heb ik een leeftijd dat ik het nog kan doen. Het is niet religieus ingegeven. Maar ik denk wel spiritueel. Ik wil gewoon eens de tijd nemen om te reflecteren op mijn leven: waar kom ik vandaan?, waar sta ik nu? en waar ga ik heen. Wat is voor mij belangrijk? Wat drijft mij? Hoe kan ik de komende jaren samen met mijn vrouw Alma goed invulling aan geven.”

Cees Taal onderneemt de reis ook heel nadrukkelijk voor z’n gezondheid. “Ik heb corona gehad, in maart 2020. Als één van de eersten. Ik ben echt heel erg ziek geweest: veertien dagen lang 40 graden koorts gehad plus een dubbele longontsteking. Ik ben in twee weken tijd acht kilo afgevallen. Ik heb het wel spannend gevonden. Ik sliep niet meer, ik kon niet in m’n stoel zitten, niet liggen. Ik kon niks. Ik moest aan de arm van Alma lopen. Het gaat beter, maar de vermoeidheid is er nog steeds. Als ik me teveel inspan, gaat het eerder achteruit dan vooruit. Daarom word ik tijdens m’n fietstocht op afstand gevolgd door een bewegingswetenschapper uit Hoornaar. Die houdt mij in de gaten om de boel in de gaten te houden.”

Balans

Fietsen zorgt bij Cees Taal voor een enorme mentale rust. “Door het fietsen blijf ik in balans, kom ik gedachtes. Je stapt op de fiets, je komt in een bepaalde flow. Dan ga je nadenken. Dan komt van alles voorbij, dan heb je tijd en ruimte. Daarom kijk ik enorm uit naar deze fietstocht. Ik ben er ook wel een beetje huiverig voor. Je zit op de fiets, je kunt geen kant op. En vergeet niet: de trip naar Santiago is 2500 kilometer bij elkaar.”

Dick Aanen