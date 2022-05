Het vinden van een voordelig zakelijk energiecontract is een onoverzichtelijke klus voor veel ondernemers. Er moet rekening gehouden worden met verschillende factoren die snel kunnen veranderen.

Zo heeft niet alleen het instapmoment een grote invloed op zakelijke energie tarieven, maar ook de energiemarkt of de inkoopstrategie. Bij zakelijkeenergietarieven.nl begrijpen wij dat u hier als ondernemer geen tijd of zin in heeft. Daarnaast geeft u onnodig veel extra geld uit door het maken van een slechte deal. U wilt dus zekerheid dat de deal die u maakt het beste is voor uw onderneming. Daarom is het belangrijk om hulp in te schakelen van experts. Met deze keus bespaart u niet alleen geld, maar ook tijd en mogelijke frustraties. Door het invullen van onze online tool bent u met een paar minuten klaar. Wij regelen de rest. Binnen 24 uur ontvangt u van ons de beste aanbieding.

Grootzakelijke energie

Een ander aspect waarbij ondernemers regelmatig de fout ingaan, is het kiezen van het verkeerd soort contract. Er zitten namelijk belangrijke verschillen in kleinzakelijke energie en grootzakelijke energie. Het eerste verschil spreekt waarschijnlijk wel voor zich: de grootte van de aansluitingen. Of te wel de hoeveelheid energie die verbruikt kan worden. Uw onderneming heeft een grootzakelijk energiecontract nodig wanneer de doorlaatwaarde van de gasaansluiting minimaal 40 m³ per uur is en/of wanneer de capaciteit van de stroomaansluiting meer dan 3x80 ampère is. Eén van de kernmerken van grootzakelijke energie is dat u maandelijks dient te betalen voor de verbruikte energie. Dat betekent dat er geen sprake is van een vast maandelijks bedrag, maar dat het bedrag is aangepast op het exacte verbruik. Dit lijkt misschien wat onvoorspelbaar, maar een groot voordeel is dat u aan het eind van het jaar nooit voor onverwachte kosten komt te staan. Een ander kenmerk is dat u aparte facturen ontvangt voor netbeheer en energie. Dit betekent dat u per jaar 24 facturen ontvangt. Een grootzakelijk energiecontract is passend voor bijvoorbeeld bedrijven die erg veel energie verbruiken, zoals bedrijven die gebruik maken van veel servers of machines die continu energie nodig hebben. Herkent u uw onderneming hier niet in en zijn uw aansluitingen kleiner dan hierboven genoemd? Dan doet u er verstandig aan om verder te kijken naar een kleinzakelijk energiecontract.

Kleinzakelijke energie

Bijna alle grote bedrijven vallen onder grootzakelijke energie. ZZP’ers en MKB’ers vallen over het algemeen onder kleinzakelijke energie. Maar hoe is dat met zekerheid vast te stellen? Uw onderneming heeft kleinzakelijke energie nodig wanneer de gasaansluiting minder dan 40 m³ is en de stroomaansluiting minder dan 3x80 ampère. Een ander verschil ten opzichte van grootzakelijke energie is dat met kleinzakelijke energie er maar één factuur verstuurt wordt. Hier staat al het verbruik op inclusief overheidsheffingen. Daarnaast betaalt u maandelijks een vast bedrag. Dit kan betekenen dat u aan het eind van het jaar geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Door goed te kijken naar welk contract het beste bij uw onderneming past en een uitgebreid onderzoek te doen naar alle opties en zakelijke energie tarieven, kunt u veel geld besparen. Wij weten precies waar op te letten en welke opties er zijn. Vul de online tool in en wij stellen de perfecte offerte op die aansluit bij uw onderneming.