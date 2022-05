Ondermijning onder de aandacht: ‘Wanneer je benaderd wordt om je schuur te verhuren, doe het niet!’

LEXMOND • Ruim 80 belangstellende inwoners en ondernemers uit de gemeente Vijfheerenlanden woonden afgelopen dinsdag een informatieavond in Lexmond bij over ondermijnende criminaliteit. Ze kregen een hennepkwekerij en een drugslab te zien en leerden om ondermijnende criminaliteit te herkennen.

De deelnemers konden tijdens de informatieavond in Huis het Bosch kijken in een hennepcontainer en in een drugslab, waar ze konden ervaren hoe zoiets eruit ziet, ruikt en voelt. “Het stinkt naar anijs”, was een veel gehoorde reactie tijdens het bezoek aan het drugslab. Ook was het mogelijk om met een VR-bril te ervaren hoe het is als er een pand in brand staat.

Edward van der Torre, bestuurskundige en criminoloog, gaf een presentatie over de risico’s en gevaren over ondermijnende criminaliteit en de werkwijze van de drugsproductie. Hij gaf een indringende waarschuwing: “Als een crimineel u benadert voor het verhuren van uw schuur, dan zit u in een hele vervelende machtssituatie. U bent namelijk vervangbaar. Doe het niet!”

Ondermijnende criminaliteit

Het buitengebied is uitermate kwetsbaar voor ondermijning. Illegale drugshandel brengt inwoners in gevaar door geweld, brandgevaarlijke hennepkwekerijen en het dumpen van afval in natuurgebieden. Criminelen maken bij de grootschalige hennepteelt misbruik van legale bedrijven om winsten wit te wassen en gebruiken voorzieningen en instanties om hun illegale praktijken mogelijk te maken (ondermijning). Tijdens de informatieavond wilde de gemeente Vijfheerenlanden inwoners en ondernemers bewust maken van criminele activiteiten en het effect daarvan in hun omgeving.

Aanpak

De gemeente Vijfheerenlanden organiseerde de informatieavond over ondermijnende criminaliteit in samenwerking met Politie, Omgevingsdienst Utrecht (ODRU), Stedin en de Veiligheidsregio Utrecht. Deze partners pakken ondermijning gezamenlijk aan. Naast de rol van de overheid is ook de rol als inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk.

Zijn er vermoedens van ondermijning of criminaliteit? Meld verdachte situaties altijd. Bij spoed: bel 112, Geen spoed, wel politie: 0900-8844. Liever anoniem melden? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.