CBD capsules hebben een positief effect op je gezondheid

CBD staat voor cannabidiol. Je ziet het tegenwoordig steeds meer plekken verschijnen. CBD wordt onder andere verkocht door drogisten en door een groeiend aantal webshops. Bovendien is het in allerlei verschillende vormen verkrijgbaar. CBD wordt verkocht als thee, koffie, in gummi-snoepjes en uiteraard in tabletten en capsules.

Het is inmiddels bekend dat CBD stress vermindert en pijnklachten kan verlichten. Daarom is het geen verrassing dat steeds meer mensen de voordelen van CBD inzien.

De oorsprong van cannabidiol

CBD wordt gewonnen uit cannabisplanten. Al sinds de jaren ‘40 is het mogelijk om het bestandsdeel te isoleren. Sinds die tijd is er veel onderzoek geweest naar de werking. Zoals met alles is dat een behoorlijk complex verhaal. Zeker omdat de uitwerkingen van CBD divers zijn. Inmiddels zijn er specifieke soorten cannabisplanten die gebruikt worden om CBD te winnen. Het zijn dus andere planten dan die ingezet worden voor het telen van wiet.

Zijn er verschillen tussen capsules en tabletten?

In feite is de samenstelling van een tablet CBD en een capsule CBD hetzelfde. Het voordeel van capsules is dat de opnametijd door de fabrikant bepaald kan worden. Dat komt omdat het lichaam een bepaalde tijd nodig heeft om het omhulsel af te breken. De precieze duur is afhankelijk van het materiaal en de dikte. Hierdoor zijn de verschillen tussen capsules onderling iets groter dan die tussen tabletten.

Capsules verhogen het gebruiksgemak

Er zijn talloze manieren om CBD in te nemen. Maar waarschijnlijk zijn capsules het eenvoudigst. De dosering is al vastgesteld. Je hoeft de hoeveelheid niet zelf en ter plekke af te meten, zoals bij olie het geval is. Daarbovenop zijn capsules eenvoudiger door te slikken dan tabletten. Zelfs wanneer je onderweg bent is het geen enkel probleem. Je neemt eenvoudig een capsule in met een beetje water of een ander drankje.

Aan CBD capsules zit geen smaak

Een ander voordeel is dat capsules de smaak neutraliseren. Een groep mensen is namelijk van mening dat CBD niet heel aantrekkelijk smaakt. Daarnaast zit er ook geen geur aan. Waardoor je de capsules ongestoord bij je draagt.

Capsules zijn uitzonderlijk lang houdbaar

CBD bewaar je koel en droog. Bij olie vormt dat een probleem. Aangezien vloeistoffen bij lage temperaturen dikker worden. Hierdoor is het minder makkelijk te doseren. Die problemen bestaan niet wanneer je kiest voor capsules. Je neemt altijd exact de juist hoeveelheid in. Dat is belangrijk om zoveel mogelijk te profiteren van de effecten. Lees meer over verschillende soorten CBD capsules.