Beter naar Buiten Fair bij Antilope Outdoor in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Antilope Outdoor opent op zaterdag 4 juni haar volledig vernieuwde Experience Center. Ter ere van de opening organiseert Antilope Outdoor een Beter naar Buiten fair waarbij twintig exposanten hun producten presenteren die het buitenleven aangenamer maken.

Natuurlijk is er op zaterdag 4 juni wat lekkers te eten en valt er veel te beleven in en rondom de winkel van Antilope Outdoor aan het Cortgene 9 in Alblasserdam.

Veel deelnemers

“Er is echt bijna teveel om op te noemen”, meldt Evert Vink van Antilope Outdoor. Hij en zijn vrouw Lida brachten een groot aantal organisaties met een verhaal bij elkaar om samen de opening van het vernieuwde Experience Center te vieren.

Evert: “In 2017 beleefden we onze eerste editie van de Beter naar Buiten Fair. Dat was een groot succes! Daarop hebben we de afgelopen jaren voortgeborduurd en willen we ook dit seizoen een mooie fair organiseren. Dit jaar pakken we extra uit omdat we ook de vernieuwde ‘proeftuin’ openen. Met een vernuftig bedachte speurtocht maakt iedere bezoeker kans op een paar gratis wandelschoenen en voor iedere deelnemer is er een gratis ijsje.”

De betere outdoormerken presenteren zich met artikelen op het gebied van gezond wandelen, een goede uitrusting, reizen en onderhoud van de schoenen of kleding.

Naast de goede adviezen en mooie producten geeft Antilope Outdoor leuke kortingen op een mooie collectie kleding, schoenen en rugzakken. Evert: “Dus altijd een reden om langs te komen!“

Wandelingen

Vanuit Antilope Outdoor wordt er een wandeling verzorgd door de natuur in de omgeving, maar ook langs historische bijzonderheden van Alblasserdam. De historische vereniging van Alblasserdam verzorgt in samenspraak met Antilope Outdoor een boeiende expositie over de historie van Alblasserdam en de historie van Huis Rijkee waar de winkel van Antilope Outdoor zich bevindt.

Natuurlijk zijn bezoekers ook welkom in de winkel om zich te laten adviseren over de perfecte wandelschoenen. Een goede pasvorm is voor iedereen anders en daarom kan men vanaf 4 juni een wandeling maken door het vernieuwde Experience Center van Antilope Outdoor zelf. Evert: “Een betere manier om schoenen te testen, is er niet.”

Gratis APK

Tijdens de Beter naar Buiten Fair is er tevens een gratis APK voor wandelschoenen en rugzakken. Net als de voorgaande edities is Repair Service Boer uit IJsselstein weer paraat op de fair. “De gratis APK was toen enorm in trek”, vertelt Marcel Boer van Repair Service Boer.

“Versleten en losgeraakte zolen zagen we het meest. Wij kunnen meestal de complete zool en dempingslaag vervangen. Daarvoor gebruiken we de originele materialen van merken als Lowa, Hanwag en Meindl.”

Verder zijn mensen aanwezig om te adviseren over het beste onderhoud voor schoenen en kleding en zij geven schoenen graag een opknapbeurt.

FjallRaven bouwt haar waxstation op in Alblasserdam en daarmee is er de hele dag een ‘waxmaster’ beschikbaar die al de Fjallraven kleding weer waterafstotend maakt.

De Beter naar Buiten Fair wordt gehouden op zaterdag 4 juli van 10.00 tot 15.30 uur in en om Antilope Outdoor aan het Cortgene in Alblasserdam. Het complete programma, de deelnemers en de activiteiten zijn terug te vinden op de website www.beternaarbuiten.nl.