Druk bezochte open dag bij brandweer Goudriaan-Ottoland

GOUDRIAAN • Zaterdag 7 mei was het open dag bij Brandweer Goudriaan-Ottoland. Tussen 13:00 en 17:00 werd de kazerne aan de Zuidzijde in Goudriaan druk bezocht door jong en oud.

Bezoekers konden rondkijken in de kazerne waar onder andere foto’s te zien waren uit de rijke historie van het korps. Buiten stonden de tankautospuit en de dienstwagen opgesteld waarbij men plaats kon nemen achter het stuur of elders in de voertuigen. Het duurde niet heel lang voor dat de jeugd ontdekte hoe de akoestische signalen konden worden aangezet. In de kazerne kon je ook terecht voor een hapje en een drankje en waren er leuke brandweergadgets te verkrijgen.

Op het terrein schuin achter de kazerne kon er een spel gedaan worden waarbij je een bal met de waterstraal zo snel mogelijk een parcours af moest laten leggen. En in een op dit terrein gelegen schuur kon je ervaren hoe het is om de volledige brandweeruitrusting te dragen en was er een brand op realistische wijze nagebootst middels rook en speciale verlichting. Voor de jongste bezoekers was er een springkussen en kon er meegedaan worden aan een kleurwedstrijd.

Brandweer Goudriaan-Ottoland kijkt terug op een geslaagde dag waarbij het aantal bezoekers de verwachting overtrof.