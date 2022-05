Volgende week weer avondvierdaagse in Meerkerk

MEERKERK • De avondvierdaagse van Meerkerk vindt plaats van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 mei. Er is keuze uit routes van 5 en 10 kilometer. Vertrek is vanaf De Linde in Meerkerk en van daaruit wandelen de deelnemers routes door de mooie omgeving.

Het is het handigst om van te voren in te schrijven. Dat kan online via https://www.formdesk.com/kwbn/A4DOI2022_Meerkerk of op maandagavond 16 mei van 19.00 tot 20.00 uur in de Linde. Meedoen kost € 5.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor kleine kinderen om mee te lopen met het defilé op vrijdag 20 mei. Kinderen tot 4 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden, zij ontvangen dan een mooi wandeldiploma op 20 mei. Kosten hiervoor zijn € 1. Aanmelden hiervoor kan bij de inschrijftafel in De Linde.

Het laatste nieuws over de avondvierdaagse is te vinden via de facebookpagina: https://www.facebook.com/Avondvierdaagse-Meerkerk-242174366521908/.

Voor meer informatie: avondvierdaagsemeerkerk@gmail.com.